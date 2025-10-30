Gonzalo Valle fue el mejor jugador de Liga de Quito en esta temporada, sin embargo, una grave lesión complicó su cierre de año y también disparó todo tipo de rumores sobre su tiempo de baja. Ahora, LDU tomó una medida para tratar de recuperarlo más rápido.

Fue el mismo directivo de Liga, Eduardo Álvarez, el que reveló que Liga decidió traer a un médico argentino para que avance con la recuperación de Valle y también analice su lesión. El club y el jugador optaron por no pasar por el quirófano, ya que eso complicaría el regreso del portero y lo arriesgaría incluso para el mundial.

“Optamos por un método conservador que podría reducir el tiempo de recuperación“, comentó el directivo en la Radio Redonda. Se quiere tomar todas las medidas necesarias que puedan traer de regreso al jugador lo más rápido posible.

Asimismo, desde Liga de Quito no revelaron cuál es la lesión exacta del jugador ni el tiempo que tendrá para recuperarse, esto porque cuando se lesionó por primera vez, se llegó a hablar de una lesión de 10 meses. Ahora prefiere el club guardar confidencialidad.

El comunicado de Liga de Quito sobre la lesión de Valle. (Foto: LDU)

La baja de Gonzalo Valle le abrió una puerta inesperada a Alexander Domínguez, para que vuelva a la titularidad. El histórico arquero ecuatoriano volvió al once contra Palmeiras, y en caso de una final también la jugará el portero ecuatoriano de 38 años.

Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Liga de Quito, Gonzalo Valle llegó a jugar un total de 24 partidos entre todas las competencias. Al portero le marcaron 18 goles, pero pudo dejar su arco en 0 en otros 11 partidos.

¿Llegará Gonzalo Valle al mundial con la Selección de Ecuador?

Gonzalo Valle puede ser convocado por la Selección de Ecuador para el Mundial de 2026, si se recupera previo al Mundial. El portero ya cuenta con la confianza de Beccacece, y si logra rendir tras su regreso y no hay ninguna recaída, el futbolista puede volver a ser citado.

