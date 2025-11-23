Emelec perdió 0-2 contra Aucas por una fecha más de la LigaPro, los azules se alejan de Copa Sudamericana y ya empiezan a sonar salidas de jugadores para el 2026. Algunos por costos de salarios y otros por rendimientos deportivo por debajo de lo esperado.

El alto salario de Luis Fernando León más la posibilidad que tienen de venderlo por una cifra millonaria ponen al defensor ecuatoriano en la puerta de salida. Así mismo su compañero Diogo Bagui no llega a un acuerdo de renovación y se iría gratis del club.

En la misma defensa, Jackson Rodríguez dejaría su puesto para una nueva incorporación, el otro lateral que se iría es Alexander González, el venezolano ha sido público en expresar su malestar y al ser seleccionado nacional no tendrá problema en encontrar otro equipo.

Joao Quiñónez y Roberto Garcés no han tenido minutos y también dejarían el club en la línea de volantes. Ha sido un de los pocos elementos destacados pero Sergio Quintero tendría ofertas para salir.

En ataque, Maicon Solís, Washington Corozo, y Jaime Ayoví son los apuntados a salir para una renovación en ataque. Emelec ya trabaja en los fichajes para el 2026 de la mano de su DT, Guillermo Duró.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Christian Cueva es otro de los que podría dejar Emelec. Foto: IMAGO.

