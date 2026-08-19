Noticias de Barcelona SC HOY: Llegan fichajes pedidos por Farías, futuro de Benedetto, ¿se vende el club?

Las noticias de Barcelona SC en las últimas horas, que ponen al club en un panorama de una posible venta.

Este miércoles 19 de agosto de 2026 se reveló que a Barcelona SC llegaron nuevos fichajes que incluso fueron pedidos por César Farías. Mientras que, en el club también empiezan a crecer las voces de una posible venta del club y ser una Sociedad Anónima Deportiva.

Llegan fichajes pedidos por César Farías

Aunque César Farías ya se fue de Barcelona SC, ahora se reveló que al club amarillo llegaron dos “fichajes” que el DT ya dejó apalabrados. Al club se integraron a los entrenamientos los jugadores: Jhonnier Vernaza y el hermano de Ely Esterilla, Eduardo Esterilla.

Sorprende este movimiento, y es que aunque los jugadores estarían entrenando con el equipo de reserva, el club terminó concretando un movimiento recomendado por el DT saliente. Además, se destaca como Farías seguía incluyendo jugadores a una plantilla extensa.

Benedetto se puede ir de Barcelona SC

En las últimas horas, viene tomando fuerza la posibilidad de que Barcelona SC deje ir a Benedetto. El ‘Pipa’ no se muestra contento en el club y vienen creciendo las voces sobre una posible marcha del club. No obstante, eso ya dependerá exclusivamente de una conversación entre ambas partes.

¿Barcelona SC está a la venta?

En redes sociales toma fuerza la posibilidad de que Barcelona SC se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Esta idea surge por las malas administraciones del club, sobre todo la última. Por lo cual, muchos piden replicar el modelo, de por ejemplo, Independiente del Valle.