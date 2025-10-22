¡¿O se va gratis?! Titular de Emelec EXIGIÓ que le paguen lo que le deben

La situación de Emelec en este 2025 ha estado marcada por una crisis económica considerable, con la plantilla acumulando varios meses de salarios impagos. Uno de los futbolistas no aguantó más y ha tomado una drástica decisión.

Alexander González ha presentado una intimación a Emelec para que le cancele los valores pendientes, según información de Javier Ruiz. Este reclamo del lateral venezonalo muchos lo interpretan como el paso previo a la demanda.

En lo deportivo esto podría desembocar en que Alexander González se vaya libre de Emelec, ya que por normativa FIFA un jugador puede declararse como agente libre a los 3 meses de salarios impagos.

Se conoce que hay futbolistas que acumulan hasta ocho meses de salarios pendientes, para este encuentro el plantel no concentró como medida de protesta.

Alexander González también es seleccionado de Venezuela. Foto: Getty.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

