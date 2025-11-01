Octavio Rivero dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

La situación económica de Barcelona podría obligar a que la directiva del club deje ir a varios jugadores importantes por ofertas económicas considerables. Octavio Rivero es una de las figuras del club pero hay dos equipos que ya lo quieren contratar.

Según Roberto Bonafont, Octavio Rivero tiene una oferta en firme del fútbol colombiano. El club interesado sería Atlético Nacional de Medellín, desde hace semanas sonó el mismo rumor en el vecino país.

El otro equipo que tendría en planes a Rivero por segunda ocasión es Universidad de Chile, la ‘U’ ofertó 1.5 millones de dólares a inicios de año pero fue rechazada la propuesta por ser considerada baja.

En principio Barcelona pedía 3 millones de dólares, cifra considerada alta por varios equipos. Rivero concretó una renovación para no irse libre pero acordó que el precio de salida sea de 2 millones.

Octavio Rivero es uno de los pocos futbolistas que generaron interés internacional en el plantel de Barcelona, y sumado al malestar generado por los sueldos impagos, ahora sí se podría dar su salida.

Octavio Rivero – Barcelona

Publicidad

Publicidad

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

ver también El club extranjero que quiere juntar a Claudio Spinelli con Janner Corozo

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

En resumen