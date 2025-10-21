El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

Con el vital premio económico de más de 4 millones de dólares, Barcelona está obligado a clasificar a la Copa Libertadores, objetivo que corre peligro tras los malos resultados recientes. Muchos ponen a Ismael Rescalvo fuera del club para este cierre de año y hay un sorpresivo nuevo candidato.

En Al Toque de Radio Diblu, deslizaron que uno de los nombres que podría ser relevo de Rescalvo para lo que queda de este 2025 es Matías Oyola. El ex jugador del club actualmente es parte de director deportivo.

Oyola tiene también licencia de entrenador y ante la salida de Rescalvo y la necesidad de un DT solo para los últimos partidos del hexagonal, el perfil de Oyola podría encajar. El argentino conoce la interna del club y tiene afinidad con los jugadores.

Se conoce que Rescalvo puso su cargo a disposición y que no fue aceptada, entre otros motivos por la falta de opciones para reemplazarlo. Otros nombres como Trobbiani y Fabián Bustos también sonaron.

ver también ¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Matías Oyola estuvo más de diez años en Barcelona.

ver también Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Su salida no puede darse salvo un acuerdo entre las partes, ya que en lo económico su salida ascendería a los 700 mil dólares de cláusula de salida. Rescalvo tiene diez meses más de contrato con Barcelona.

Publicidad

Publicidad

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 13 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 5. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

ver también ¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.