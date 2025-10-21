Es tendencia:
Liga de Quito

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Tiago Nunes levantó a Liga de Quito y tras rumores, desde el club se sinceran sobre su futuro en el equipo ecuatoriano.

Gustavo Dávila

Pese a las limitaciones del plantel en óptica de recambios, Tiago Nunes ha hecho que Liga de Quito cierre el año peleando los tres torneos. Desde el club se sinceraron sobre el futuro del entrenador brasileño para el 2026.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, conversó con Radio La Redonda y confirmó que Nunes tiene contrato hasta diciembre del 2026 y no se espera su salida antes que eso. “Todo dependerá de los resultados, pero la idea es renovarlo una temporada más”, amplió.

Liga de Quito está en semifinales de Copa Libertadores, segundo en LigaPro y sigue en pelea de Copa Ecuador. Jugadores como Allala, Estrada, Villamil y Quintero subieron su nivel desde la llegada del DT.

Esta semana se reveló que Tiago Nunes estuvo en carpeta de la Selección de Ecuador pero fue rechazado antes de la contratación del argentino Sebastián Beccacece.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Las estadísticas de Tiago Nunes en Botafogo

Al frente de Botafogo, Tiago Nunes dirigió 15 partidos en la temporada 2023 y parte de 2024. Ganó 4, empató 7 y terminó perdiendo 4. Lo despidieron y aquel equipo terminó ganando el Brasileirao y también la Copa Libertadores de la temporada 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tiago Nunes en Liga de Quito?

Tiago Nunes firmará con Liga de Quito un contrato hasta finales de la temporada 2026. Es decir, el DT brasileño tendrá este segundo semestre y toda la siguiente temporada para armar también su equipo. No se descarta que busque fichajes en esta ventana.

Gustavo Dávila
