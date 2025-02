Liga de Quito no pudo alcanzar la victoria contra Independiente del Valle en la LigaPro. El ‘Albo’ terminó empatando sobre el segundo tiempo, en un encuentro muy peleado y polémico. La tensión se mantuvo en rueda de prensa, donde ‘Vitamina’ Sánchez arrancó a insultar.

En rueda de prensa, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez sorprendió en redes sociales por un importante insulto cuando le preguntaron por Villamil y también para hablar del árbitro: “Entre usted y el árbitro me hicieron pasar una muy mala noche. Hijo de mil p….“, comentó el DT.

Después de su fuerte frase, inmediatamente la sala de prensa se quedó en silencio y el DT arrancó a pedir disculpas a los periodistas. No quedó claro si el insulto del entrenador fue para el polémico árbitro, Álex Cajas o para el comunicador.

No se espera que el DT pueda ser suspendido, porque sus acciones no estuvieron dentro de la cancha, aunque la LigaPro podría actuar de facto por dicho insulto. En los próximos días se conocerá si el entrenador finalmente es o no castigado para la siguiente fecha.

La molestia de ‘Vitamina’ también se entiende por el momento que está pasando Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ y campeón de la LigaPro 2024 y 2023 lleva dos empates consecutivos en este comienzo del torneo. Ambos partidos pudieron ser victoria, pero también derrotas por el dominio de los rivales en algunos momentos.

Los números de ‘Vitamina’ Sánchez como DT de Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez ha dirigido un total de 27 encuentros, desde su llegada a mitad de 2024. El entrenador argentino ha ganado 16 encuentros, empatado 4 y perdido 7. Sacó campeón al club de la LigaPro y de la Supercopa Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato ‘Vitamina’ con Liga de Quito?

Pablo Sánchez tiene contrato con Liga de Quito durante toda la temporada 2025. Los resultados que el entrenador vaya consiguiendo en la Copa Libertadores y en la LigaPro determinarán su futuro inmediato.

