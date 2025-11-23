Piero Hincapié por fin fue titular con el Arsenal y Arteta le adelanta su futuro

La lógica se impuso en el Arsenal y tras la lesión de Gabriel Magalhaes, el ecuatoriano Piero Hincapié fue titular. El ‘tricolor’ destacó en la victoria contra el Tottenham y Mikel Arteta habló del compatriota.

El español destacó la experiencia de Hincapié pese a su corta edad: “Fue campeón en la Bundesliga y tiene un montón de partidos”, dijo. Además le adelantó su futuro: “Gabi estará fuera varias semanas”, adelantando que el ecuatoriano seguirá siendo titular.

Piero Hincapié fue titular en la goleada 4-1 contra los Spurs y jugó hasta los 82′ siendo sólido en defensa y muy claro en la salida. Los hinchas en redes sociales destacaron al ecuatoriano.

Con esto Piero Hincapié destacó en la defensa en las dos posiciones que le tocó jugar, sea para reemplazar al central o al lateral siendo de los mejores en todo el año.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. Es un préstamo con obligación de compra, que puede ser activada por cualquier equipo. No obstante, si se elige a Lewis-Skelly para que tenga más minutos por no perderlo con una venta, se ve poco probable una compra del ecuatoriano.

Piero Hincapié Arsenal vs. Tottenham

Los números de Hincapié en Arsenal

En lo que va de temporada, el jugador ecuatoriano ha sumado con Arsenal un total de 402 minutos en 8 partidos. El ecuatoriano ha tenido 2 titularidades, y en 5 ocasiones vino desde el banco de suplentes.

