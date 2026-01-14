¿Por qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en el partido de HOY de Chelsea vs Arsenal?

Este miércoles 14 de enero de 2026 se enfrentan por la semifinal de ida en la Copa de la Liga, Chelsea contra Arsenal. Este encuentro, que fuera el duelo de ecuatorianos, no contará con Moisés Caicedo y Piero Hincapié. El defensa por lesión, mientras que el volante por este motivo.

¿Por qué Moisés Caicedo y Piero Hincapié no juegan ante Arsenal en la Copa de la Liga?

Moisés Caicedo no jugará en la Carabao Cup, en la ida de las semifinales, por acumulación de tarjetas. El volante ecuatoriano recibió otra amarilla en los cuartos de final y eso lo dejó fuera del partido. El ecuatoriano sí podrá jugar en la vuelta.

El otro jugador ecuatoriano, Piero Hincapié, tampoco estará en el partido. El central ecuatoriano se lesionó jugando ante Liverpool en la Premier League, y parece que es una molestia muscular importante que lo puede dejar fuera hasta febrero o más.

Moisés Caicedo no jugará con Chelsea ante Arsenal. (Foto: GettyImages)

¿Contra qué equipo puede ser la final para Moisés Caicedo o Piero Hincapié?

Tanto Arsenal como Chelsea, en caso de avanzar a la final, se podrían enfrentar al ganador de la llave entre Manchester City vs Newcastle. El equipo ‘ciudadano’ venció 2 a 0 en la ida y ahora es un firme candidato a avanzar a la final que se jugará en Wembley.

ver también Liverpool le ofrece 3 millones y esto le pagaría Manchester City a Joel Ordóñez para ficharlo

¿A qué hora juega Chelsea vs Arsenal y qué canal pasa el partido?

El partido de hoy entre Chelsea y Arsenal se jugará desde las 15H00 (EC). Los aficionados podrán disfrutar del partido a través de los diferentes canales de ESPN y también el plan Premium de Disney+.

Publicidad

Publicidad