Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Caicedo

¿Por qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en el partido de HOY de Chelsea vs Arsenal?

Moisés Caicedo no estará en el partido de la Carabao Cup por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Por qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la semifinales de la Carabao Cup
© GettyImages/ Edit BVPor qué no juegan Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la semifinales de la Carabao Cup

Este miércoles 14 de enero de 2026 se enfrentan por la semifinal de ida en la Copa de la Liga, Chelsea contra Arsenal. Este encuentro, que fuera el duelo de ecuatorianos, no contará con Moisés Caicedo y Piero Hincapié. El defensa por lesión, mientras que el volante por este motivo.

¿Por qué Moisés Caicedo y Piero Hincapié no juegan ante Arsenal en la Copa de la Liga?

Moisés Caicedo no jugará en la Carabao Cup, en la ida de las semifinales, por acumulación de tarjetas. El volante ecuatoriano recibió otra amarilla en los cuartos de final y eso lo dejó fuera del partido. El ecuatoriano sí podrá jugar en la vuelta.

El otro jugador ecuatoriano, Piero Hincapié, tampoco estará en el partido. El central ecuatoriano se lesionó jugando ante Liverpool en la Premier League, y parece que es una molestia muscular importante que lo puede dejar fuera hasta febrero o más.

Moisés Caicedo no jugará con Chelsea ante Arsenal. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo no jugará con Chelsea ante Arsenal. (Foto: GettyImages)

¿Contra qué equipo puede ser la final para Moisés Caicedo o Piero Hincapié?

Tanto Arsenal como Chelsea, en caso de avanzar a la final, se podrían enfrentar al ganador de la llave entre Manchester City vs Newcastle. El equipo ‘ciudadano’ venció 2 a 0 en la ida y ahora es un firme candidato a avanzar a la final que se jugará en Wembley.

Liverpool le ofrece 3 millones y esto le pagaría Manchester City a Joel Ordóñez para ficharlo

ver también

Liverpool le ofrece 3 millones y esto le pagaría Manchester City a Joel Ordóñez para ficharlo

¿A qué hora juega Chelsea vs Arsenal y qué canal pasa el partido?

El partido de hoy entre Chelsea y Arsenal se jugará desde las 15H00 (EC). Los aficionados podrán disfrutar del partido a través de los diferentes canales de ESPN y también el plan Premium de Disney+.

Publicidad

Encuesta

¿Qué equipo gana?

Ya votaron 0 personas

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo
Fútbol de Ecuador

El Chelsea lo saca de Francia y Kendry Páez tiene nuevo equipo

Liam Rosenior debuta en Chelsea y ya le puso este apodo a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

Liam Rosenior debuta en Chelsea y ya le puso este apodo a Moisés Caicedo

Revelan el equipo que se quedaría con Kendry Páez tras un semestre en Francia
Fútbol de Ecuador

Revelan el equipo que se quedaría con Kendry Páez tras un semestre en Francia

La insólita condición que puso Renato Ibarra para llegar a Mushuc Runa
Fútbol de Ecuador

La insólita condición que puso Renato Ibarra para llegar a Mushuc Runa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo