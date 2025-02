¿Por su peso? La cláusula que El Nacional puso en el contrato de Jhon Jairo Cifuente

Jhon Jairo Cifuente viene siendo uno de los mejores goleadores del fútbol ecuatoriano en los últimos años, pero también uno de los más criticados. Los principales cuestionamientos llegan por su peso, el cual le impide moverse con rapidez en la cancha.

El delantero ecuatoriano salió de Universidad Católica en 2024 en medio de la polémica, puesto que, desde el club se argumentaba que el jugador no había cumplido con un peso acordado y por eso no lo renovaban. El futbolista afirmó que esto no fue así.

Ahora en medio de toda esta polémica, El Nacional le ha puesto una cláusula al jugador para que su contrato se renueve en 2026. Aunque esta no se relacionaría directamente con su peso. “Tenemos un contrato especial con Cifuente. Si marca al menos 15 goles, renovamos el contrato para el 2026“.

No obstante, para que el goleador pueda llegar a esta cifra, necesita ser titular, y para esto también necesita estar a tono desde lo físico. Ya en el partido de Supercopa Ecuador ante Liga de Quito se lo vio como el arma ofensiva del ‘Bi-Tri’, pero no alcanzó.

ver también VIDEO | Willian Pacho salva al París Saint Germain en Champions League

En su mejor momento también se especuló con la posibilidad de que Cifuente sea llamado a la Selección de Ecuador, sin embargo, fue su físico el que limitó cualquier convocatoria a ‘La Tri’.

Publicidad

Publicidad

ver también Chelsea toma esta sorprendente decisión con Kendry Páez antes de que llegue a Europa

Las estadísticas de Jhon Jairo Cifuente en la temporada 2024

En la última temporada, con la camiseta de Universidad Católica, Jhon Jairo Cifuente anotó un total de 9 goles y dio 2 asistencias. El delantero ecuatoriano jugó 30 partidos, entre todas las competencias, pero lo más regular fue en el primer semestre.

¿Cuándo juega El Nacional por Copa Libertadores?

El Nacional se está jugando el pase a la Copa Libertadores, a la fase 2 del repechaje, contra Barcelona SC. El equipo militar jugará el próximo jueves, 13 de febrero de 2025, desde las 19H30 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Encuesta¿Cifuente marcará 15 goles en el año? ¿Cifuente marcará 15 goles en el año? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad