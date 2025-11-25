Independiente del Valle ya trabaja para lo que será la siguiente temporada y además los refuerzos, el club debe revisar que hará con los futbolistas que finalizan contrato en diciembre.

Desde el club confirmaron que Oscar Quiñoñez, Michael Hoyos, Mateo Carabajal y Renato Ibarra acaban contrato en diciembre. De estos nombres, sin duda los dos argentinos serían prioridad para la renovación.

En el caso de Mateo Carabajal, los medios siguen haciendo eco de un supuesto interés de Boca Juniors y de Racing Club de su país por el central. En el caso de Michael Hoyos también recibió sondeos de Colombia y Perú.

Renato Ibarra es otro de los que acumula una gran cantidad de minutos y como todos los años tiene opciones de ir al extranjero. A mitad de año lo sondearon desde la Liga Expansión de México.

A estos nombres se le podrían sumar varios futbolistas titulares que podrían ser vendidos en millones de dólares. En la cantera también pódría haber salidas como es el caso de los hermanos Quinteros.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil y Spinelli en Argentina.

A Michael Hoyos lo piden incluso para la Selección de Ecuador.

