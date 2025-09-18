Es tendencia:
logotipo del encabezado
Robert Arboleda

Robert Arboleda fue abucheado por la hinchada de Liga y también la de Sao Paulo

Arboleda fue abucheado en la cancha del Rodrigo Paz Delgado y también cuestionado en redes sociales.

Por Jose Cedeño Mendoza

Arboleda fue criticado por las hinchas de los dos equipos
© GettyImages/ Edit BvArboleda fue criticado por las hinchas de los dos equipos

El central ecuatoriano volvió a la cancha con Sao Paulo para enfrentar a Liga de Quito en Ecuador por la Copa Libertadores. El central brasileño fue abucheado por la hinchada ecuatoriana cada vez que tocaba la pelota. Los hinchas no le “perdonan” sus polémicas con la Selección de Ecuador.

No obstante, cuando parecía que no todo podía ir peor para Robert Arboleda, su partido también hizo que lo cuestionen en redes sociales, los hinchas brasileños. El jugador protagonizó estas críticas: “No hay manera de que Arboleda pueda seguir en este partido“. “Arboleda siempre se hace el (t…..) en Ecuador”. “Puedes sacar a Arboleda, Rigoni y Cedric, en realidad, ni siquiera se suponía que empezaría a jugar.”, fueron algunos cuestionamientos.

En la cancha cada vez que Arboleda toca la pelota se escuchan insultos y abucheos para el jugador. Además de chiflidos y desaprobación cuando toca la pelota. Esto también como a cualquier otro jugador visitante que defiende los colores de Sao Paulo.

Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje

ver también

Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje

Tweet placeholder

El central ecuatoriano viene de un largo tiempo de lesión en Brasil, lo cual ha provocado que el jugador ecuatoriano se quede sin ritmo. Asimismo, hace más de 1 año que no es convocado a la Selección de Ecuador, después de su última gran polémica.

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano

ver también

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano

La gran polémica de Arboleda en Ecuador

Robert Arboleda se terminó quedando fuera de la Selección de Ecuador por grabarse en un Night Club previo a la Copa América con varios jugadores de ‘La Tri’. Sin embargo, poco después no pidió disculpas, como sí los otros, y eso lo terminó alejando del equipo nacional.

Publicidad

Encuesta

¿Ya pasó el mejor momento de Robert Arboleda?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje
Fútbol de Ecuador

Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano

EN VIVO Y GRATIS: Liga de Quito (1 a 0) Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores gol de Ramírez
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS: Liga de Quito (1 a 0) Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores gol de Ramírez

Independiente del Valle venderá a uno de sus jugadores en ¡17 millones de dólares!
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle venderá a uno de sus jugadores en ¡17 millones de dólares!

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo