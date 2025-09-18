El central ecuatoriano volvió a la cancha con Sao Paulo para enfrentar a Liga de Quito en Ecuador por la Copa Libertadores. El central brasileño fue abucheado por la hinchada ecuatoriana cada vez que tocaba la pelota. Los hinchas no le “perdonan” sus polémicas con la Selección de Ecuador.
No obstante, cuando parecía que no todo podía ir peor para Robert Arboleda, su partido también hizo que lo cuestionen en redes sociales, los hinchas brasileños. El jugador protagonizó estas críticas: “No hay manera de que Arboleda pueda seguir en este partido“. “Arboleda siempre se hace el (t…..) en Ecuador”. “Puedes sacar a Arboleda, Rigoni y Cedric, en realidad, ni siquiera se suponía que empezaría a jugar.”, fueron algunos cuestionamientos.
En la cancha cada vez que Arboleda toca la pelota se escuchan insultos y abucheos para el jugador. Además de chiflidos y desaprobación cuando toca la pelota. Esto también como a cualquier otro jugador visitante que defiende los colores de Sao Paulo.
El central ecuatoriano viene de un largo tiempo de lesión en Brasil, lo cual ha provocado que el jugador ecuatoriano se quede sin ritmo. Asimismo, hace más de 1 año que no es convocado a la Selección de Ecuador, después de su última gran polémica.
La gran polémica de Arboleda en Ecuador
Robert Arboleda se terminó quedando fuera de la Selección de Ecuador por grabarse en un Night Club previo a la Copa América con varios jugadores de ‘La Tri’. Sin embargo, poco después no pidió disculpas, como sí los otros, y eso lo terminó alejando del equipo nacional.
