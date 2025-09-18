Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Ya se les escapó Piero Hincapié y ahora Tottenham va por este ecuatoriano

Tottenham ya dejó escapar a Piero Hincapié y ahora van por el fichaje de este jugador ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

Tottenham va por este jugador ecuatoriano
© GettyImages/ Edit BVTottenham va por este jugador ecuatoriano

Piero Hincapié es nuevo jugador de Arsenal, pero previo a la oferta de los ‘Gunners’ el jugador ecuatoriano estuvo muy cerca de Tottenham. Con este fichaje frustado, los ‘Spurs’ ahora vuelven a la carga por otro jugador ecuatoriano en el mercado de fichajes.

Tottenham, de acuerdo al reporte de Futere Ballers, está muy interesado en el joven central ecuatoriano, Deinner Ordóñez. La nueva ‘Joya’ de Independiente del Valle atrae a varios equipos de Europa, entre ellos los ‘Spurs’ que necesitan un nuevo central para el futuro.

Ordóñez se ha convertido en la nueva estrella a vender de Independiente del Valle en los siguientes años. El jugador ecuatoriano interesa a equipos como FC Barcelona, Liverpool y Chelsea. Otro club que también lo buscaría es el Benfica de José Mourinho.

En Europa han identificado a Ordóñez como el nuevo “William Pacho” dada la similitud de juego del joven con el central del PSG. De ahí que, los grandes de Europa no quieren dejar escapar al jugador ahora que es “barato” y no cuando sea tan caro como pasa con Pacho ahora.

Leyenda del Chelsea se va contra Moisés Caicedo y sorprende a todos: “Necesita mejorar”

ver también

Leyenda del Chelsea se va contra Moisés Caicedo y sorprende a todos: “Necesita mejorar”

Deinner Ordóñez es una figura de IDV. (Foto: @MrOFFSIDER)

Deinner Ordóñez es una figura de IDV. (Foto: @MrOFFSIDER)

Asimismo también se espera que una futura venta del jugador ecuatoriano vaya de los 7 a los 17 millones de euros. Siendo otra de las grandes ventas que podría facturar IDV en los siguientes días. Ordóñez apenas tiene 15 años y cumplirá 16 en octubre.

Publicidad
Quién es el árbitro de Liga vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Quién es el árbitro de Liga vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Las últimas ventas de jóvenes jugadores de Independiente del Valle

En los últimos años, Independiente del Valle ha vendido a grandes jugadores que no han cumplido ni 18 años. Así pasó con Kendry Páez y Justin Lerma, ambos futbolistas fueron transferidos entre los 15 y 16 años. Lo mismo parece que sucederá con Deinner Ordóñez.

¿Por qué se le escapó Hincapié a Tottenham?

Piero Hincapié no firmó con Tottenham, porque el jugador ecuatoriano priorizó jugar para Arsenal. El tricolor terminó eligiendo al equipo del cañón para llegar a la Premier League.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

ver también

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

ver también

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Nico Paz se acerca: la última vez que Real Madrid tuvo dos argentinos
LaLiga

Nico Paz se acerca: la última vez que Real Madrid tuvo dos argentinos

Real Madrid buscaría a este jugador de Chelsea si son sancionados y obligados a vender
Fútbol de Ecuador

Real Madrid buscaría a este jugador de Chelsea si son sancionados y obligados a vender

Lo quiere Inter como su nuevo fichaje y esto hizo Brujas con Joel Ordóñez
Fútbol de Ecuador

Lo quiere Inter como su nuevo fichaje y esto hizo Brujas con Joel Ordóñez

EN VIVO Y GRATIS: Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

EN VIVO Y GRATIS: Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo