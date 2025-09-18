¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Este jueves 18 de septiembre de 2025 Liga de Quito se enfrenta a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El ‘Rey de Copas’ recibe en su cancha al gigante brasileño que busca dar la “sorpresa” en el torneo y conquistar la altura de Ecuador, donde LDU está invicto en esta temporada.

Liga de Quito necesita una victoria contundente contra Sao Paulo para ir a jugar a Brasil con un poco de “tranquilidad”. Cuando se enfrentaron en esta misma instancia pero en Copa Sudamericana, Liga ganó 2 a 1 en casa, y pasó en los penales en Brasil.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+. El partido comenzará desde las 17H00 (Ecuador).

Eliminar a Sao Paulo en la Copa Sudamericana 2023, representó para Liga de Quito un golpe de autoridad y de ánimo que derivó en ganar la Copa en esa edición. Ahora, la hinchada tiene mucha ilusión de que nuevamente este rival los lleve a soñar con la segunda Copa Libertadores.

¿Contra qué equipo va el ganador de Liga de Quito vs Sao Paulo?

El ganador de esta llave finalmente se terminará enfrentando al ganador de la llave entre Palmeiras y River Plate. En esta llave de cuartos de final, ya golpeó el equipo brasileño en Argentina, donde terminó ganando 2 a 1 y corre con ventaja para la vuelta.

