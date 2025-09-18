Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje

El central ecuatoriano Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas en esta temporada, después de sumar una gran polémica en la “novela” de su fichaje frustrado a Francia. Ahora el tricolor volvió a ser titular y nada menos que en la Champions League en la goleada ante Monaco.

Contra Monaco, Joel Ordóñez arrancó como titular, sin embargo, la mayor tensión estaba en cómo lo iba a recibir la hinchada en medio de toda la polémica. El tricolor se llegó a declarar en “rebeldía” y estuvo forzando su salida en este mercado.

Pese a que los pasos no fueron los correctos, la hinchada no fue cruel con Joel Ordóñez. Desde que el partido comenzó la hinchada aplaudió al ecuatoriano y lo apoyó en cada acción. Cuando se fue de cambio al minuto 81′ los hinchas rompieron a aplaudir.

Esto también se dio en el contexto de que recientemente Joel Ordóñez terminó renovando su contrato. Brujas le mejoró de una manera tangible su salario, al punto de que el tricolor terminó con la novela de una salida y terminó firmando hasta 2029.

Con este trato de la hinchada se da por cerrado cualquier polémica entre el club y el jugador ecuatoriano. El central vuelve a retomar su importancia en el campo de juego y la confianza del DT. Todo indica que la temporada se tendrá que realizar sin ningún sobresalto.

El nuevo sueldo de Joel Ordóñez con Brujas

Al frente de Brujas, Joel Ordóñez ahora tendría un salario superior a los 2 millones de dólares al año. Antes de toda la novela de mercado con su posible salida a Olympique de Marsella, el central tricolor no llegaba ni a ganar 200.000 dólares por temporada.

¿Hasta cuándo firmó Joel Ordóñez con Brujas?

Joel Ordóñez firmó con el Brujas un contrato hasta 2029. El central ecuatoriano podría salir en los siguientes mercados, pero ahora su venta se daría por una cifra superior a los 40 millones de los que se habló en este mercado. El jugador tricolor apenas tiene 21 años de edad.

