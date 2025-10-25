“Salven a Palmeiras”: la reacción de los hinchas a que Wilmar Roldán sea el árbitro del partido ante Liga

Liga de Quito goleó a Palmeiras por la Copa Libertadores y sacó una victoria clave para estar casi en la final del torneo. Sin embargo, para la vuelta en Brasil, hay gran molestia en los hinchas por la designación arbitral para el partido de vuelta, donde estará Wilmar Roldán.

El árbitro colombiano no es del gusto de toda la afición ecuatoriana, por varias polémicas en partidos a nivel de clubes y también de la Selección de Ecuador, la más recordada la de Ecuador vs Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022, donde expulsó a Alisson en dos ocasiones, y en ambas el VAR lo hizo retroceder.

Ahora con la designación del central, varios hinchas, hasta brasileños reaccionaron en que esto sería una ayuda para Palmeiras: “La operación “Salven al Palmeiras” está en pleno apogeo. Nada como un árbitro que no teme intervenir en el partido”. “La remontada está asegurada“. “Chau liga de Quito 2 penales en el. Primer tiempo y con 10 el segundo”, fueron algunos de los comentarios.

Palmeiras necesita una remontada histórica en Copa Libertadores, ya que el equipo brasileño perdió 3 a 0 en la ida y solo un resultado similar lo tendría en partido. Liga de Quito no ha perdido en esta Copa Libertadores por más de 2 goles.

En el partido de ida, el árbitro no tuvo que intervenir en el partido más allá de las polémicas en las que resolvió para ambos equipos. Pitó penal para Liga y luego expulsó a Bryan Ramírez por una terrible falta sobre el final, aunque en esta intervino el VAR.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

