Jeremy Arévalo es uno de los jugadores más pedidos por los aficionados ecuatorianos para que Beccacece lo pruebe en la Selección de Ecuador. Ahora el mismo jugador se refirió a la posibilidad de jugar en el Mundial de 2026 con una contundente respuesta.

Arevalo viene en un gran momento en Racing de Santander y el joven tricolor es uno de los goleadores de la Serie B de España. Por lo cual, el mismo jugador reveló que ahora la cabeza la tiene centrada en su equipo y en su carrera y no piensa tanto en la Selección de Ecuador.

“Obviamente es un sueño. Ojalá poder ir, pero tampoco estoy muy pendiente de esas cosas. Tengo la cabeza donde hay que tenerla“, comentó el joven delantero a Agencia EFE. El jugador podría ser convocado para jugar en los amistosos del mes de noviembre.

También se pide la convocatoria de Arévalo antes de que España lo pueda citar. El joven goleador ya suena para diferentes equipos y ya jugó en la Sub-18 de España, por lo cual, se especula que, de seguir este rendimiento, lo pueden convocar en los próximos años.

Sebastián Beccacece ya ha sido muy claro sobre la base de jugadores que tiene en la Selección de Ecuador y sobre su postura de convocar a otros jugadores. El DT ya tiene una “base” y ha cerrado su lista con estos nombres, por eso se ve poco probable una chance para la ‘Joya’.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 10 partidos, en los que lleva 436 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 6 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Estos partidos son claves pensando en el ranking FIFA de la Selección de Ecuador y la chance de entrar al Bombo 2 del sorteo del Mundial en diciembre.

