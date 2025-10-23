El inesperado mensaje de David Raya, arquero de Arsenal, para Hincapié: “Mala suerte…”

Piero Hincapié no ha podido demostrar su gran calidad en Arsenal en esta temporada. El ecuatoriano solo lleva 6 minutos en cancha y aunque ya se recuperó de su lesión sigue sin jugar con la camiseta ‘Gunner’. Ahora un compañero le dejó un mensaje.

Tras la victoria ante Atlético de Madrid en Champions League, donde Hincapié no jugó un solo minuto, el arquero de Arsenal, David Raya, respondió de manera contundente y reveló cómo ven a la interna del vestuario al central de la Selección de Ecuador.

“Piero Hincapié es un gran jugador. Ha tenido mala suerte con la lesión que tuvo al llegar, pero estamos contentos de tenerlo de vuelta”, comentó el jugador español. El central de la Selección de Ecuador ya está disponible para que Arteta lo pueda utilizar.

Hincapié no ha podido jugar con Arsenal y esto ha generado mucha duda en los aficionados ecuatorianos. Incluso, tras no jugar con los ‘Gunners’ en la Champions League, varios hinchas pidieron en redes sociales que se marche a jugar con otro equipo.

Se espera que este fin de semana, en la Premier League, Piero Hincapié vuelva a ser tomado en cuenta por Arteta y pueda sumar minutos. El rival para los ‘Gunners’ es Crystal Palace, en un partido clave por seguir liderando la tabla de posiciones.

El sueldo de Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié está cobrando en Arsenal un salario que era el que tenía en Bayer Leverkusen. El ecuatoriano está ganando un sueldo de 3 millones por temporada, recién después del mundial, cuando Arsenal lo compre, el central tricolor pasará a cobrar un nuevo sueldo.

Arsenal está obligado a comprar a Hincapié

Arsenal tiene una obligación de compra sobre Piero Hincapié, es decir, los cañoneros no pueden tirarse para atrás en 2026 y deberán hacer uso de dicha opción de compra. De ahí que, se espera que el ecuatoriano vaya ganando minutos en los siguientes meses.

