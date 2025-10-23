Liga de Quito goleó a Palmeiras en la Copa Libertadores y está con pie y medio en la final del campeonato. No obstante, sobre el final el club ‘Albo’ recibió una muy mala noticia con la expulsión de Bryan Ramírez. El volante ahora se expone a una grave sanción.

Ya Bryan Ramírez se pierde la semifinal de vuelta en Brasil, lo cual, no es un mal menor para Liga de Quito. El volante ha sido lo mejor en cancha para los ‘Albos’ y lo demostró contra Palmeiras, pero la gran preocupación está en una eventual final.

De acuerdo al Código Disciplinario de la CONMEBOL: “Si un jugador u oficial es expulsado del terreno de juego mediante tarjeta roja directa por ser culpable de conducta antideportiva sancionable con expulsión (conforme a las Reglas del Juego), toda amonestación que hubiera recibido previamente en el curso

del mismo partido mantendrá su vigencia“, afirma el artículo 13 de la CONMEBOL.

No obstante, también detalla en el mismo artículo que: “En todos los casos, los Órganos Judiciales podrán imponer una sanción mayor a las suspensiones automáticas”, por lo cual, Ramírez podría ser suspendido por más de un partido si así lo determinan los órganos judiciales.

Ya en esta Copa Libertadores, Liga de Quito vivió una situación con Richard Mina. El central fue expulsado por VAR en el partido ante Botafogo en Quito, y solo se fue sancionado por una fecha. Asimismo, si se pone más de un partido, el club ecuatoriano puede apelar.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.