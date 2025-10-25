Piero Hincapié no se ha podido estrenar como él esperaba en la Premier League, primero por una lesión y después porque Arteta no lo ha terminado de tomar en cuenta. Ahora se abre una oportunidad para el ecuatoriano por la duda de Gabriel Magalhães.

El brasileño es la máxima estrella defensiva de los ‘Gunners’ en este comienzo de temporada, pero tras la goleada ante Atlético de Madrid por Champions League el central no pudo volver a entrenar. ¿El motivo? Una molestia muscular que lo ha dejado fuera.

Ante esta baja de Gabriel, Arteta y el Arsenal no arriesgarían a su mejor jugador ante Crystal Palace. Por lo cual, esto abre una ventana para Piero Hincapié. El ecuatoriano se impone por la lógica para este partido, porque también es central por la izquierda.

El manejar la pierna izquierda pone a Hincapié sobre la otra opción de Cristhian Mosquera. El central español, que ha sido muy usado por Arteta, es derecho y ha sido usado en esta temporada en lugar de Saliba no por Gabriel. No obstante, tiene más rodaje que el ecuatoriano en Premier y eso suele pesar.

Durante la semana también se dieron varias críticas para Arteta y para Hincapié porque el ecuatoriano no fue tomado en cuenta ante Atlético de Madrid, cuando el partido iba 4 a 0. Justamente Arteta eligió a Mosquera para reemplazar a Gabriel que estaba con molestias.

¿A qué hora juega Arsenal y Crystal Palace?

Arsenal volverá a jugar este fin de semana por la Premier League cuando reciba en su cancha a Crystal Palace, el domingo, 26 de octubre de 2025 a las 9H00 (Ecuador). El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes Disney+.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

