Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal

Revelan las dos primeras fechas que tendría Barcelona SC en el hexagonal final y los hinchas ya reclaman por los rivales.

Por Gustavo Dávila

¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal. Foto: IMAGO
© IMAGO/Agencia Prensa-Independiente¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal. Foto: IMAGO

A falta de una fecha para que se acabe la etapa regular, los clubes ya piensan en lo que será la fase de hexagonales. Barcelona SC ya tiene una idea de sus dos primeras jornadas a falta de confirmación oficial y hay revuelo por los rivales que tendría.

Según el periodista Eduardo Erazo, Barcelona enfrentaría a Independiente del Valle en el Monumental en la primera jornada del hexagonal y en el segundo encuentro tendrá que visitar a Liga de Quito.

Esta información ha generado reacciones distintas entre los aficionados, unos se quejan de que esto podría favorecer a Barcelona tras el mal presente de Independiente y Liga. Los ‘albos’ y ‘Rayados’ han dejado varios puntos en las últimas fechas.

Otros apuntan a que esto podría favorecer a Independiente, ya que arrancar con una victoria contra rival directo daría un golpe sobre la mesa a la diferencia de puntos que ya hay.

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

ver también

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Independiente y Barcelona jugaron 4 veces este año, con 2 victorias para IDV, un empate y 1 victoria para Barcelona.

Independiente y Barcelona jugaron 4 veces este año, con 2 victorias para IDV, un empate y 1 victoria para Barcelona.

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

ver también

Ojo que está molesto: Christian Cueva recibe nueva oferta para salir de Emelec

LigaPro anunciará las fechas de los hexagonales luego de la jornada del fin de semana. Orense, U. Católica, Libertad de Loja y Deportivo Cuenca pelean por los tres últimos cupos.

Publicidad
Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club

ver también

Se va un histórico: Alexander Domínguez podría cambiar de club

Así se jugará la fecha 30 de la LigaPro

La última fecha de la fase regular se jugará de esta forma:

  • Independiente del Valle vs. Delfín
  • Técnico Universitario vs. Liga de Quito
  • El Nacional vs. Mushuc Runa
  • Manta vs. Macará
  • U. Católica vs. Dep. Cuenca
  • Orense SC vs. Emelec
  • Libertad vs. Vinotinto
  • Barcelona SC vs. Aucas
Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

ver también

Todo Ecuador preocupado: DT del Arsenal le da durísimo golpe a Piero Hincapié

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Todos estos equipos de la LigaPro están sancionados por la FIFA
Fútbol de Ecuador

Todos estos equipos de la LigaPro están sancionados por la FIFA

Sonó para Barcelona SC, fue opción para Perú, y ahora Luis Zubeldía dirigiría a este equipo
Fútbol de Ecuador

Sonó para Barcelona SC, fue opción para Perú, y ahora Luis Zubeldía dirigiría a este equipo

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones
Fútbol de Ecuador

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Esta sería la millonaria deuda que Emelec tiene con Christian Cueva
Fútbol de Ecuador

Esta sería la millonaria deuda que Emelec tiene con Christian Cueva

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo