¿Se define ya el campeón? Las dos primeras fechas que tendría Barcelona en el hexagonal

A falta de una fecha para que se acabe la etapa regular, los clubes ya piensan en lo que será la fase de hexagonales. Barcelona SC ya tiene una idea de sus dos primeras jornadas a falta de confirmación oficial y hay revuelo por los rivales que tendría.

Según el periodista Eduardo Erazo, Barcelona enfrentaría a Independiente del Valle en el Monumental en la primera jornada del hexagonal y en el segundo encuentro tendrá que visitar a Liga de Quito.

Esta información ha generado reacciones distintas entre los aficionados, unos se quejan de que esto podría favorecer a Barcelona tras el mal presente de Independiente y Liga. Los ‘albos’ y ‘Rayados’ han dejado varios puntos en las últimas fechas.

Otros apuntan a que esto podría favorecer a Independiente, ya que arrancar con una victoria contra rival directo daría un golpe sobre la mesa a la diferencia de puntos que ya hay.

Independiente y Barcelona jugaron 4 veces este año, con 2 victorias para IDV, un empate y 1 victoria para Barcelona.

LigaPro anunciará las fechas de los hexagonales luego de la jornada del fin de semana. Orense, U. Católica, Libertad de Loja y Deportivo Cuenca pelean por los tres últimos cupos.

Así se jugará la fecha 30 de la LigaPro

La última fecha de la fase regular se jugará de esta forma:

Independiente del Valle vs. Delfín

Técnico Universitario vs. Liga de Quito

El Nacional vs. Mushuc Runa

Manta vs. Macará

U. Católica vs. Dep. Cuenca

Orense SC vs. Emelec

Libertad vs. Vinotinto

Barcelona SC vs. Aucas