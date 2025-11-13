Se lo quitaron a Liga de Quito: Lo querían todos y Fede Paz firmaría con este equipo de LigaPro

Federico Paz ha sido uno de los mejores jugadores de la LigaPro en estos últimos meses. El delantero argentino la viene “rompiendo” en Macará y por eso desató el interés de grandes equipos. Uno de los más interesados en su futuro era Liga de Quito, que ahora se quedaría con las ganas.

De acuerdo, a la información de Alex Cañizares, Federico Paz renovaría su contrato con Macará hasta finales de 2027, lo cual, hace más difícil que otro equipo de LigaPro vaya por su fichaje sin una gran suma de dinero. Ya que ahora, el ‘Ídolo’ de Ambato pondría condiciones más estrictas.

Por otro lado, renovar el contrato no significa que no vaya a salir de Macará, sino que si llega una oferta que convenga a todas las partes, el jugador podría marcharse, pero dejaría ingresos en el club. Federíco Paz llegó a Macará, tras su paso por Imbabura.

Liga de Quito estaba muy interesada en el perfil de Paz, sobre todo cuando en esta temporada le faltaron extremos de esas características. Sin embargo, el ‘Rey de Copas’ tendrá mayor competencia en el mercado, puesto que, otros clubes también buscarían al jugador.

Federico Paz renovaría con Macará. (Foto: Imago)

Macará también viene teniendo una gran temporada en este 2025 y ahora mismo lidera el segundo hexagonal de la LigaPro y se está clasificando para jugar la Copa Sudamericana en el 2026. El club de Ambato justamente ha llegado a este nivel apoyado en Paz.

Publicidad

Publicidad

Los números de Federico Paz en esta LigaPro

ver también Chelsea quiere romper todo el mercado con esta oferta para Moisés Caicedo

En todo lo que va de temporada, Federico Paz ha jugado con Macará un total de 29 partidos entre todas las competencias. El goleador ha marcado 12 goles y lleva en cancha más de 1.500 minutos. Es uno de los talentos más importantes de todo el torneo ecuatoriano.

En síntesis