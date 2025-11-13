Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en Chelsea en los últimos años. El volante ecuatoriano ha desarrollado su carrera de tal manera que tiene a equipos como PSG o Real Madrid muy interesados en su fichaje.

Chelsea no quiere perderlo y es por eso que ahora el club tomó una contundente decisión. De acuerdo a la información que trasciende desde Inglaterra, Chelsea quiere convertir a Moisés Caicedo en uno de los volantes con mejor salario a nivel mundial.

Esto también podría llevar a que Moisés Caicedo sea uno de los mejores pagados de Chelsea. Por lo cual, el ‘Niño Moi’ estaría muy cerca de superar a Reece James, que es el mejor pagado del club con un sueldo de 15 millones por temporada, algo que superaría Moisés.

Se espera que con su nuevo contrato, Moisés Caicedo quede en la misma línea de Declan Rice. El volante inglés de Arsenal, gana por temporada un sueldo cercano a los 17 millones de euros. A ese nivel, Chelsea está dispuesto a llegar por el ecuatoriano, para no dejarlo ir.

Moisés Caicedo se convertiría en uno de los mejores pagados de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Con este nuevo y gigante salario, Chelsea está haciendo todo lo que está a su alcance para que Moisés Caicedo no se vaya y no se vea tentado a escuchar ofertas de otros gigantes equipos como Real Madrid o PSG. El volante ecuatoriano tiene ahora un acuerdo hasta 2031.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Moisés Caicedo se quiere quedar en Chelsea y también el ecuatoriano estaría “alineado” con los términos que los ‘Blues’ buscan para su contrato. Hace pocas semanas, el futbolista tomó una sorpresiva decisión al cambiar de agente.

ver también Cristiano Ronaldo fue expulsado: ¿Se perdería el debut con Portugal en el Mundial 2026?

Los números de Moisés Caicedo con Chelsea

En toda su carrera con Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 114 partidos entre todas las competencias. El volante tricolor ha marcado 7 goles y ha dado 11 asistencias. Ganó dos campeonatos, la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

El actual sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo, actualmente, tiene en Chelsea un contrato hasta 2031, donde cobra 9 millones de euros por temporada. Ya es uno de los mejores pagados del club, pero su gigante nivel en los últimos meses, llevan a que se reconsidere el salario.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Crees que hace bien Moisés Caicedo en quedarse en Chelsea? ¿Crees que hace bien Moisés Caicedo en quedarse en Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: