Sebastián Beccacece rompe el silencio sobre los indisciplinados ¿se quedan fuera del Mundial?

El miércoles los medios reportaron los casos de indisciplina de Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez dentro de la Selección de Ecuador. Hubo especulaciones de posibles sanciones y la naturaleza de las indisciplinas, ahora llegó el reporte oficial.

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador y quien decidió castigar a los jugadores contó lo sucedido. “Tuvimos jornada de dos días seguidos y les dimos la tarde libre, para que pasen con la familia, se distraigan, salgan a comprar y los tres jugadores llegaron tarde al horario de retorno”, empezó en charlas con Radio Centro.

“Tenemos pautas que vamos desarrollando en el día a día, tomamos esa decisión de sanción. Al jugador lo que más le duele es lo económico y no poder jugar, habrá una multa interna”, amplió.

“Las pautas del equipo debemos cumplirlas a la interna y externa, pero no es nada de gravedad entonces eso que se dice que se quedan fuera del Mundial es totalmente falso”.Si alguno se queda fuera será por temas deportivos y eso aún no lo hemos definido”, cerró.

La Selección de Ecuador está trabajando en tener dos amistosos en la fecha FIFA que está planificada a poco del Mundial 2026 entre los días finales de mayo e inicios de junio. Pero aún no hay nada confirmado, por lo cual, hasta ahora hay que esperarlo para el Mundial.

#ATENCIÓN | No es nada grave. El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, aclaró en #LosTiemposDePocho que es FALSO que tres jugadores de la selección hayan quedado fuera del Mundial. El entrenador explicó lo ocurrido; sin embargo, señaló que existen pautas que deben cumplirse.… pic.twitter.com/87HsuRy8EI — CENTRO Digital (@radiocentroec) April 2, 2026

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¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

En resumen