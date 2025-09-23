Piero Hincapié encendió todas las alarmas después de no entrar en la convocatoria de Arsenal para el partido contra Manchester City. Se descartó que el jugador ecuatoriano estuviera fuera por una decisión técnica y ahora se revela qué lesión tiene.

El encargado de confirmar su lesión fue el mismo Mikel Arteta. El entrenador español confesó que el ecuatoriano tiene una pequeña lesión en la ingle y que esperan que no se pierda muchos partidos. No obstante, para el partido de Copa ya estaría descartado.

“Piero Hincapié sufrió una pequeña lesión en la ingle. Tenemos que ver cómo está la próxima semana. Creo que será una lesión de corta duración“, comentó el entrenador en rueda de prensa previo al partido que jugará Arsenal contra Port Vale por la Copa de la Liga.

El comienzo para Piero Hincapié en Arsenal no ha sido el esperado, aunque se lesionó William Saliba, el ecuatoriano no ganó ese puesto, y el francés ya se recuperó. Le tocó empezar de suplente y solo ha jugado 6 minutos en este comienzo de temporada.

Hincapié debería recuperarse en la siguiente semana y estar listo para jugar los partidos que se le vienen a los ‘Gunners’ antes de la fecha FIFA con la Selección de Ecuador. Se espera que el jugador ecuatoriano pueda llegar sin problemas a jugar los amistosos de octubre con ‘La Tri’.

Los partidos que Piero Hincapié se puede perder con Arsenal

De momento, Piero Hincapié ya estaría descartado para jugar contra Port Vale, Newcastle y también Olympiacos. Podría sumarse para jugar contra West Ham de nuevo en la Premier League el 4 de octubre, con lo cual, llegaría con lo justo a jugar con la Selección de Ecuador.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.

