Murió la polémica: El Capwell seguirá sancionado pese a intento desesperado de Emelec

Emelec recibió una radical sanción para el Capwell, después del Clásico del Astillero. Se dispuso que el estadio esté a puertas cerradas por 4 partidos, es decir, 1 de LigaPro y 3 del hexagonal final. El club volverá a tener hinchas en su estadio para los dos últimos partidos del hexagonal.

No obstante, desde Emelec se buscó una acción de protección que evite el castigo en el estadio Capwell y pueda volver a recibir a sus aficionados. El club intimó a la FEF y a la LigaPro y amenazó con una demanda, sin embargo, terminó reculando y aceptó el castigo.

Por lo cual, Emelec seguirá sin recibir aficionados en el estadio Capwell por los próximos 3 partidos, mientras que aquella general donde se ubica la barra brava de Emelec quedó suspendida para todo 2025. Estos aficionados, que fueron los que lanzaron botellas, apenas volverán en 2026.

Desde el ‘Bombillo’ terminaron reculando sobre este pedido por no acudir a justicia ordinaria y tratar de resolver el tema en su campo deportivo. Ya el club pagó una fecha sin aficionados en lo que fue la goleada contundente de 4 a 0 contra El Nacional.

Desde Emelec quieren evitar que este tipo de sanciones se repitan en 2026, por lo cual, desde el club ya se tomarán decisiones contundentes que eviten esta actitud de estos “malos” aficionados. En esta temporada, ya ha pagado más de 100 mil dólares en multas.

Los rivales de Emelec en el segundo hexagonal

A falta de definición, estos serían los rivales de Emelec en el segundo hexagonal para final de temporada. El ‘Bombillo’ jugará contra Libertad, Aucas, Macará, El Nacional y Delfín. Estos 6 equipos buscarían ser primeros en este hexagonal, para el último cupo a Copa Sudamericana.

