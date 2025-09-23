¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales

Este martes 23 de septiembre de 2025 el fútbol ecuatoriano nuevamente se ve sacudido por un caso de apuestas ilegales. Ahora esto habría escalado hasta los jugadores de un equipo muy grande e histórico de la LigaPro, como El Nacional. La directiva tomaría acciones en las próximas horas.

De acuerdo a la revelación de Luis Fernando Quiroz la directiva de El Nacional daría salida a varios jugadores, ya que después de varias investigaciones se llegó a la conclusión que varias personas estarían involucradas al tema de apuestas ilegales. Por eso la dirigencia tomaría decisiones radicales.

Después de ser goleado por Emelec, ya el director técnico de El Nacional, Juan Carlos Pérez, avisó que habían situaciones “extrafutbolísticas” que estaban afectando todo el rendimiento. El DT también avisó que esperaba que la directiva comunique sus decisiones.

“No estoy permitido hablar de ciertas cosas que están pasando. Seguramente el presidente hablará de una situación “extrafutbolística“. Las cosas se están haciendo bien desde la conducción del equipo, pero hay cosas extrafutbolísticas que nos están dejando mal parados”, comentó el DT tras ser goleado ante Emelec.

ver también Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal

El Nacional comunicaría sus acciones en las próximas horas. (Captura de pantalla)

Se espera que la directiva de El Nacional sea clara y revele los nombres de los futbolistas que presuntamente estarían involucrados en este escándalo. Nuevamente, las apuestas ilegales empiezan a perjudicar a la LigaPro, como ya pasó con Libertad en 2023 y con varias investigaciones en la Serie B en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

ver también Édison Méndez vuelve a dirigir en un equipo de LigaPro, pero no será el DT principal

El Nacional también debe varios meses de sueldo a sus jugadores

Asimismo, a lo largo de toda la temporada los jugadores de El Nacional han expresado su molestia por deudas que tiene el plantel con los jugadores. Los futbolistas han reclamado incluso hasta más de 3 meses de salarios atrasados y no han concentrado por este tema.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Ahora con esta derrota contundente ante Emelec, El Nacional se encuentra lejos de pelear por el cupo a Copa Sudamericana, aunque finalmente también se escapó del descenso:

Publicidad

Publicidad

ver también Indignación mundial por el puesto en el que quedó una figura en el Balón de Oro: “El robo más grande de todos los tiempos”