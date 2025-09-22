Piero Hincapié fue la gran noticia tras no jugar un solo minuto con Arsenal e incluso no ser ni convocado para el partido con Manchester City. Se habló de una lesión y de que el ecuatoriano no estaba en condición para estar en el banco de suplentes. Ante todo esto, Mikel Arteta mandó un contundente mensaje.

Al DT lo cuestionaron por jugadores que no estaban jugando o sumando minutos desde el comienzo. El entrenador fue claro con cual debe ser la actitud de los jugadores que no suman minutos. Arteta puso como ejemplo a Martinelli y también a Eze, que revolucionaron el partido ante el Manchester City.

“Gabriel Martinelli probablemente merecía jugar y no lo hizo. En lugar de quejarse, llega con una energía increíble para ayudar al equipo a sumar un punto. Eberechi Eze, lo mismo“, dijo de manera contundente el DT, avisando que las quejas no deben ser la postura de los jugadores.

Hincapié apenas tuvo 6 minutos en Champions League y se espera que si hay una lesión breve, el jugador ecuatoriano no llegue ni al partido de mitad de semana de la Copa de la Liga ante el Port Vale, donde podía ser titular como lateral o también como central.

ver también Que no lo vea Beccacece: El blooper de Enner Valencia en su debut en el Pachuca

Piero Hincapié tuvo varias opciones para cambiar de equipo en este mercado de fichajes, sin embargo, el jugador ecuatoriano eligió a Arsenal. Por lo cual, con una temporada muy larga, se espera que el ecuatoriano sume muchos minutos y que las lesiones lo respeten.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Alfonso Chango a los jugadores de IDV: “Con árbitros brasileros sí robaban el partido”

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene un contrato de préstamo por una temporada hasta 2026. Sin embargo, hay una opción de compra obligatoria, por lo cual, el ecuatoriano seguirá siendo jugador ‘Gunner’ por los siguientes años. El central vive su primera experiencia en la Premier League.

¿En qué partido se pudo lesionar Piero Hincapié?

El único partido donde Piero Hincapié pudo sufrir una molestia fue contra Athletic Bilbao en la Champions League. Sin embargo, se lo vio con normalidad al salir del partido. No obstante, también pudo tener alguna molestia en los entrenamientos previos. No hay información del tiempo de baja.

Encuesta¿Crees que Hincapié se ganará un lugar en el once de Arsenal? ¿Crees que Hincapié se ganará un lugar en el once de Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

ver también Todo Ecuador conmocionado: Revelan detalles del lamentable asesinato de Jonathan González