Moisés Caicedo jugaría todo el Mundial tras sorpresiva noticia

El debut de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 tiene a los ecuatorianos algo preocupados sobre quién será el reemplazante de Moisés Caicedo, suspendido por una fecha. Este miércoles sin embargo se conoció una gran noticia que permitiría al ‘tricolor’ estar en el primer partido.

Según la página Doble Amarilla de Argentina, la AFA está preparando un pedido de amnistía para que Nicolás Otamendi sea absuelto de su tarjeta roja en el cierre de Eliminatorias. El precedente es que a Cristiano Ronaldo le dieron solo una fecha de suspensión, cuando por reglamento eran dos.

Esto sin duda abre una oportunidad de oro para que la FEF pida la amnistía para el volante del Chelsea. Justamente tanto el central argentino como el volante ecuatoriano vieron la tarjeta roja en el mismo partido.

La ‘Tri’ confía en que la FIFA permita que las estrellas de las selecciones estén en el debut de sus selecciones. En el caso que no se cumpla, Beccacece piensa en Alan Franco y Denil Castillo como reemplazantes.

Moisés Caicedo es considerado uno de los mejores volantes del mundo y su baja sin duda sería una dura ausencia para la Tri, quiénes podría enfrentar en el debut a la cabeza de serie.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en la doble fecha FIFA de marzo, donde aparentemente ‘La Tri’ se terminará enfrentando a equipos europeos, donde de momento aparecen candidatos como Portugal, Bélgica, entre otros. El sorteo del Mundial será clave para determinar dichos encuentros.

