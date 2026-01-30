¿Juega Lionel Messi? Las posibles alineaciones del amistoso Atlético Nacional vs. Inter Miami

El Atanasio Girardot de Medellín se prepara para el denominado“Partido de la Historia”. Atlético Nacional recibe este sábado 31 de enero al Inter Miami en un amistoso que forma parte de la gira de pretemporada del club estadounidense y que pone en escena a varias de las figuras más mediáticas del continente.

El Verdolaga arriba con sensaciones positivas en lo futbolístico: ya puso primera en la Liga BetPlay 2026-I y lo hizo con una goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, un estreno que dejó a Edwin Cardona como uno de los focos (con gol incluido) y a un bloque que se mostró dominante desde la posesión.

En el banco también hay continuidad y libreto en construcción: Diego Arias fue ratificado como entrenador para el primer semestre del 2026, con un cuerpo técnico ya definido, por lo que el amistoso aparece como una prueba ideal para medir automatismos contra un rival de impacto global.

ver también A qué hora juegan y dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami de Lionel Messi en Medellín

Cómo llega Inter Miami

El equipo de Florida llega a Medellín en plena etapa de ajuste de pretemporada. Inter Miami, que anunció esta serie de amistosos como parte de su Champions Tour 2026, abrió la gira con caída 3-0 ante Alianza Lima en Perú y ahora afronta su segunda parada en Sudamérica.

Más allá del resultado, el primer amistoso dejó señales claras del plan del DT Javier Mascherano: hubo seis debuts (entre ellos Dayne St. Clair en el arco y Facundo Mura), además del regreso a la actividad de David Ruiz tras lesión. La idea es sumar minutos y química, más que “llegar finos” desde el primer día..

ver también Los exagerados precios que tendrá el amistoso entre Atlético Nacional y el Inter Miami

Las probables formaciones de Atlético Nacional e Inter Miami

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata; Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno; Dairon Asprilla.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami: St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Noah Allen; Yassine Bright, Rodrigo De Paul; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Luis Suárez.

A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Inter Miami

País Horario Colombia, Ecuador, Perú, Panamá 5:00 PM México (CDMX) 4:00 PM Miami (USA), Venezuela, Bolivia 6:00 PM Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 7:00 PM España 11:00 PM

Cómo ver por TV el amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami

La suscripción paga de OneFootball (PPV) aparece como la opción internacional para ver los partidos del “Champions Tour” de Inter Miami, incluido este duelo frente a Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Atlético Nacional enfrenta al Inter Miami el sábado 31 de enero en el Atanasio Girardot.

Lionel Messi y Luis Suárez integran la formación probable del club estadounidense para el amistoso.

La transmisión internacional del partido estará disponible mediante suscripción paga en OneFootball (PPV).

Publicidad