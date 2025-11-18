¡Terremoto en Barcelona SC! La decisión de los jugadores del ‘Ídolo’ que sorprende en la LigaPro

Este martes 18 de noviembre de 2025 un nuevo escándalo con Barcelona SC de protagonista sacude a la LigaPro. Resulta que los jugadores amarillos decidieron no entrenar porque el club tiene con ellos una deuda millonaria de ya casi 3 meses de salarios atrasados.

La fecha FIFA no ha venido bien en el entorno de Barcelona SC, ya que los jugadores amarillos van a cumplir su tercera jornada en 3 semanas sin entrenar. Esto como medida de protesta contra la directiva ante la deuda de ya 3 meses de salarios impagos.

Los hinchas de Barcelona SC se muestran muy preocupados e indignados con esta noticia, puesto que, en los siguientes días, los amarillos estarán enfrentando a Liga de Quito, en un partido clave por conseguir el tercer puesto de la tabla de posiciones y el pase directo a la Copa Libertadores.

No es la primera vez, en estas últimas semanas, que los jugadores de Barcelona SC deciden no entrenar y protestar contra la directiva. El club lleva varios meses sin pagarle a los futbolistas y es por eso que estos deciden parar y no entrenar, pese a las graves consecuencias.

Sorprende también en la LigaPro esta postura de los jugadores de Barcelona SC, ya que por lo general se piensa que un gran equipo como el ‘Ídolo’ es ajeno a estos problemas financieros. No obstante, los grandes parecen cada vez más alcanzables por estos problemas.

Publicidad

Publicidad

Desde la directiva de Barcelona SC no se han expresado por este caso y se revela que los jugadores, de acuerdo a la información de Eduardo Erazo, solo entrenarán en el gimnasio si no hay pago. Esto con la intención de no perder la forma física de cara al duelo con Liga.

ver también Jeremy Arévalo solo necesitó 5 palabras para darle un mensaje a Sebastián Beccacece

¿Cuándo jugará Barcelona SC contra Liga de Quito?

El partido de Barcelona SC contra Liga de Quito se disputará el próximo domingo, 23 de noviembre de 2025. El encuentro se jugará desde las 15H30, no obstante, ahora hay gran duda de cómo llegará el ‘Ídolo’ para este encuentro ante el mal momento y falta de entrenamiento.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Liga supera a Barcelona SC en el primer hexagonal con gol diferencia, y los amarillos necesitan ganar este partido para seguir soñando con entrar directo a la Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ ahora mismo se ubica en la tercera posición con un partido más que Liga de Quito:

Publicidad

Publicidad

En síntesis