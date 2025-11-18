Jeremy Arévalo es la ilusión de muchos hinchas para que la Selección de Ecuador pueda sumar goles en los siguientes partidos de cara al Mundial 2026. No obstante, en el primer amistoso apenas y tuvo minutos y ahora se reveló un escándalo sobre su peso.

De acuerdo a la revelación de Gabriela Alcívar en El Canal del Fútbol, el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador ve a Jeremy Arévalo un poco “pasado de peso”. Esto sorprendió a todos los aficionados, ya que el goleador viene haciendo una gran campaña en España.

Ahora se reveló cómo Jeremy Arévalo reaccionó a estos rumores y es que en el entrenamiento de la Selección de Ecuador, el jugador le confesó a El Universo cómo estaba: “Muy orgulloso de estar aquí”, comentó el jugador. Asimismo, también reveló que “ojalá” se dé su gol.

La Selección de Ecuador jugará contra Nueva Zelanda su último partido amistoso en el cual no estará Enner Valencia. Por lo cual, se espera que Beccacece pruebe a nuevos delanteros. Aunque, el elegido no sería Jeremy Arévalo, sino más bien Leonardo Campana.

A muchos sorprendió que el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador filtrara la noticia sobre el peso de Arévalo. Ya que el jugador ecuatoriano, viene haciendo una gran campaña en España, donde es uno de los goleadores de Racing y no se ha hablado de su peso.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado 7 goles y ha sumado en cancha más de 600 minutos. En España ni se ha tocado su tema físico y si está o no para ser titular.

¿A qué hora juega la Selección de Ecuador vs Nueva Zelanda y por dónde ver?

El partido de Ecuador contra Nueva Zelanda se jugará desde las 20H30 (Ecuador). El encuentro también se podrá ver por la pantalla de Zapping Sports (plan Premium) y también por El Canal del Fútbol.

¿Cuál sería el once de Ecuador ante Nueva Zelanda?

La Selección de Ecuador saldría con este once ante Nueva Zelanda: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y también Leonardo Campana. Jeremy Arévalo comenzaría como suplente en este partido.

