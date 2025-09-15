Todo Ecuador consternado: La posible sanción que recibiría Emelec tras los incidentes del Clásico

El Clásico del Astillero supuso dos muy malas noticias para Emelec, la primera una gran goleada histórica contra Barcelona SC, y la otra fue la terrible actitud de una parte de su hinchada que le costaría una sanción histórica. A la cancha del Capwell cayeron más de 15 botellas de vidrio.

Tras este lamentable hecho, Emelec se expuso a una grave sanción, para todo su estadio y también un castigo económico importante. El ‘Bombillo’ se expondría ahora a una de las sanciones más graves y más históricas de todo el campeonato ecuatoriano.

El estadio Capwell podría ser sancionado por los próximos 4 partidos que le quedan a Emelec de local, es decir, el club podría terminar la temporada, contando su último partido y los del hexagonal al que se clasifique que son 3, sin hinchada en su cancha.

Asimismo, se espera una multa económica muy importante, ya que se cometieron varias infracciones, como las banderas, fuegos artificiales, bengalas, lanzamiento de botellas, peleas en las gradas entre otros. Se espera una multa superior a los 100 mil dólares.

ver también ¡Terribles imágenes! La durísima fractura de Luis Arroyo en la LigaPro

Los incidentes del Clásico del Astillero dieron la vuelta al mundo, por lo polémico que terminó siendo el partido. Asimismo, desde LigaPro no estarían nada contentos con la organización del evento y la seguridad del mismo. El informe arbitral también jugará una parte clave en las sanciones.

Publicidad

Publicidad

ver también La mamá de Diogo Bagüí explota contra Guillermo Duró tras la goleada del Clásico

Todas las sanciones de Emelec en este 2025

Aunque se esperaba que el Clásico del Astillero deje sanciones para Emelec, nunca se vio acontecimientos como los que sucedieron en el partido. El club ya ha sido sancionado en esta temporada por arrojar objetos, peleas en gradas y lanzamiento de bengalas.

Los partidos que le quedan Emelec en el Capwell por LigaPro

A Emelec le quedan 4 partidos en esta temporada haciendo de local. Uno por LigaPro contra El Nacional, y los 3 que juegue como local en el primer o segundo hexagonal.

Encuesta¿Deben sancionar drásticamente a Emelec? ¿Deben sancionar drásticamente a Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad