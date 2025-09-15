Es tendencia:
Tras la fecha 28: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

El Clásico del Astillero lo cambió todo en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Por Jose Cedeño Mendoza

El Clásico del Astillero cambió la realidad de Barcelona SC y Emelec para el final de esta etapa “regular” de la LigaPro. El ‘Ídolo’ regresó al segundo lugar, mientras que el ‘Bombillo’ se quedó definitivamente con muy pocas chances de entrar al primer hexagonal.

Barcelona SC alcanzó los 50 puntos en la tabla de posiciones y eso le alcanzó para el segundo lugar en la tabla de posiciones. Aunque IDV está a 12 puntos, el ‘Ídolo’ también se fija en asegurar la segunda posición que le da plaza directa a Copa Libertadores.

Por otro lado, Liga de Quito también alcanzó una victoria muy importante contra Libertad y de momento, se ubica en la tercera posición de la tabla con 48 puntos. El ‘Rey de Copas’ también pelea por el segundo puesto para entrar directo a la siguiente Copa Libertadores.

Tras la dura derrota contra Barcelona SC, Emelec se queda en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos. No obstante, complicó totalmente su gol diferencia ya que tiene -8 y está a 5 puntos de los lugares del descenso con 6 puntos por jugar.

¿Cómo se jugará la fecha 29 de la LigaPro?

Así se jugará la penúltima fecha de la LigaPro que define los hexagonales y el cuadrangular del descenso:

  • Aucas vs Orense
  • Macará vs Libertad
  • Delfín vs Técnico Universitario
  • Deportivo Cuenca vs Barcelona SC
  • Emelec vs El Nacional
  • Liga de Quito vs Universidad Católica
  • Mushuc Runa vs Independiente del Valle
  • Vinotinto vs Manta
