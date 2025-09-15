La mamá de Diogo Bagüí explota contra Guillermo Duró tras la goleada del Clásico

Diogo Bagüí viene siendo uno de los mejores jugadores de Emelec en toda la temporada. Sin embargo, el central ecuatoriano fue suplente en el partido más importante del club, el Clásico del Astillero. Su ausencia costó y derivó en una goleada.

Ante esta ausencia, que fue tendencia, la misma madre del jugador terminó mandando un mensaje contundente en redes sociales y abriendo un abanico de polémica. Es la primera derrota contundente que el entrenador termina recibiendo en el club.

“¿Viste? Por dejarte manipular. No te DURÓ nada la estrategia“, fue el mensaje de la madre del jugador tras esta gran polémica. La ausencia de Bagüí no tenía fundamentos tras la gran regularidad que venía mostrando el jugador en los últimos partidos.

Duró aclaró en rueda de prensa que la ausencia de Bagüí no responde a temas de su renovación, el jugador termina contrato ahora en 2025, sino fue un tema netamente estratégico. El jugador azul todavía no firma una extensión de contrato para los siguientes años.

Durante la semana trascendió la posibilidad de que Bagüí no renueve su contrato por los siguientes años y que se vaya libre para 2026. Al jugador no le faltarían ofertas y en este contexto se habla de una posibilidad de llegar “gratis” a Barcelona SC.

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro, tras la derrota de Emelec en el Clásico del Astillero contra Barcelona SC:

