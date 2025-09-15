Luis Arroyo protagonizó una de las imágenes más lamentables de la LigaPro, después de una durísima fractura. El jugador de Deportivo Cuenca fue a una disputa del balón y salió muy mal parado dejando una lamentable imagen para todo el campeonato.

El futbolista cayó en la cancha después de un choque contra Angulo de Técnico Universitario. Sin embargo, inmediatamente se vio como su tobillo ya no estaba en el lugar correcto y todo su cuerpo iba en otra postura. El central sancionó con roja a Angulo.

Aunque para muchos no la merecía, incluso el VAR, citó al central para que revise la jugada, pero él se mantuvo. Angulo salió llorando de la cancha por esta tarjeta roja. Desde Cuenca ya se reportó que Arroyo fue operado con éxito y le espera una larga recuperación.

Luis Arroyo venía siendo de lo mejor de la LigaPro para Deportivo Cuenca. El volante ofensivo ahora se perderá todo el campeonato y parte del torneo de 2026. Su equipo ahora mismo es cuarto en la tabla de posiciones y pelea por entrar a Copa Libertadores.

ver también Tras la fecha 28: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Tweet placeholder

Ahora con esta lesión, Deportivo Cuenca también se ve obligado a renovar el contrato de Luis Arroyo, que terminaba su acuerdo a finales de 2025. Asimismo, descarta cualquier opción de salida, ya que el club y el jugador estaban recibiendo ofertas por él.

Publicidad

Publicidad

ver también La mamá de Diogo Bagüí explota contra Guillermo Duró tras la goleada del Clásico

Los números de Luis Arroyo en esta temporada

En todo lo que va de la temporada, Luis Arroyo llegó a jugar con Deportivo Cuenca un total de 25 partidos entre todas las competencias. El jugador marcó 3 goles y solo dio 1 asistencia. Su baja sería por los próximos 6 u 8 meses hasta la temporada 2026.