Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Tras confirmarse la lesión de Gonzalo Valle: Lo primero que hicieron Liga de Quito y Alexander Domínguez

Gonzalo Valle sufrió una grave lesión y ahora Alexander Domínguez será el arquero titular contra Palmeiras en la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

Lo primero que hizo Domínguez y Liga de Quito tras la lesión de Gonzalo Valle
© GettyImages/ Edit BVLo primero que hizo Domínguez y Liga de Quito tras la lesión de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle sufrió una grave lesión en Liga de Quito y eso lo deja fuera del partido de Copa Libertadores contra Palmeiras. Ahora el joven portero será reemplazado por Alexander Domínguez, que junto al club mandaron este mensaje.

Después de que se confirmara la grave lesión, de que viene siendo la figura de la temporada, Liga de Quito y Alexander Domínguez compartieron fotos de ‘Dida’ en el entrenamiento resaltando al histórico portero. Esto también con la intención de que los hinchas lo apoyen.

Antes de este partido, la temporada no ha sido la mejor para Alexander Domínguez. El arquero pasó a ser suplente y ha sido muy cuestionado en diversos partidos por varios errores que no han gustado a la hinchada, y que costaron partidos.

Asimismo, también Domínguez se está enfrentando al que puede ser el último gran desafío de su carrera. El portero tapará por primera vez en unas semifinales de Copa Libertadores, pese a ser uno de los arqueros más ganadores de la historia de Ecuador.

Un gigante de Perú estaría interesado en Christian Cueva para sacarlo de Emelec

ver también

Un gigante de Perú estaría interesado en Christian Cueva para sacarlo de Emelec

El mensaje de Domínguez y Liga de Quito. (Foto: Captura de pantalla)

El mensaje de Domínguez y Liga de Quito. (Foto: Captura de pantalla)

Los hinchas confían en Alexander Domínguez, que casualmente le dio a Liga de Quito su último título internacional en 2023, cuando atajó los penales en la final de la Copa Sudamericana ante Fortelaza. Ahora ‘Dida’ representa una nueva esperanza para esta gesta.

Publicidad
El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

ver también

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

Los números de Alexander Domínguez en esta temporada

En esta temporada, Alexander Domínguez ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano lleva ya recibidos 20 goles en esta temporada y solo pudo dejar su arco en 0 en 7 partidos. Será su debut en Copa Libertadores.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Encuesta

¿Cómo le irá a Domínguez contra Palmeiras en Copa Libertadores?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
No solo Gonzalo Valle: La otra baja que tendría Liga de Quito ante Palmeiras

ver también

No solo Gonzalo Valle: La otra baja que tendría Liga de Quito ante Palmeiras

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Un gigante de Perú estaría interesado en Christian Cueva para sacarlo de Emelec
Fútbol de Ecuador

Un gigante de Perú estaría interesado en Christian Cueva para sacarlo de Emelec

Guayaquil City vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?
Fútbol de Ecuador

Guayaquil City vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

Ya gana Real Madrid: Bellingham abre la cuenta vs. Juventus
Champions League

Ya gana Real Madrid: Bellingham abre la cuenta vs. Juventus

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo