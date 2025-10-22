Tras confirmarse la lesión de Gonzalo Valle: Lo primero que hicieron Liga de Quito y Alexander Domínguez

Gonzalo Valle sufrió una grave lesión en Liga de Quito y eso lo deja fuera del partido de Copa Libertadores contra Palmeiras. Ahora el joven portero será reemplazado por Alexander Domínguez, que junto al club mandaron este mensaje.

Después de que se confirmara la grave lesión, de que viene siendo la figura de la temporada, Liga de Quito y Alexander Domínguez compartieron fotos de ‘Dida’ en el entrenamiento resaltando al histórico portero. Esto también con la intención de que los hinchas lo apoyen.

Antes de este partido, la temporada no ha sido la mejor para Alexander Domínguez. El arquero pasó a ser suplente y ha sido muy cuestionado en diversos partidos por varios errores que no han gustado a la hinchada, y que costaron partidos.

Asimismo, también Domínguez se está enfrentando al que puede ser el último gran desafío de su carrera. El portero tapará por primera vez en unas semifinales de Copa Libertadores, pese a ser uno de los arqueros más ganadores de la historia de Ecuador.

El mensaje de Domínguez y Liga de Quito. (Foto: Captura de pantalla)

Los hinchas confían en Alexander Domínguez, que casualmente le dio a Liga de Quito su último título internacional en 2023, cuando atajó los penales en la final de la Copa Sudamericana ante Fortelaza. Ahora ‘Dida’ representa una nueva esperanza para esta gesta.

Los números de Alexander Domínguez en esta temporada

En esta temporada, Alexander Domínguez ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano lleva ya recibidos 20 goles en esta temporada y solo pudo dejar su arco en 0 en 7 partidos. Será su debut en Copa Libertadores.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

