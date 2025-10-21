Liga de Quito ya recibió la durísima noticia de la lesión de Gonzalo Valle y ahora podría sumar otro grave problema para enfrentar a Palmeiras. El equipo ecuatoriano llegará a su partido contra el equipo brasileño con varias dudas en su once.

La nueva gran duda que suma Tiago Nunes para el ataque es la de Lisandro Alzugaray. El jugador argentino salió con molestias en el partido ante Universidad Católica, y desde ahí no ha vuelto a jugar. El extremo incluso se perdió el partido del fin de semana ante Barcelona SC.

Esta baja no es un mal menor para Liga de Quito, ya que Lisandro Alzugaray se ha convertido en uno de sus jugadores más importantes en ataque y en su historia. El delantero ha adquirido una importante relevancia en los partidos más tensos para LDU.

Desde Liga de Quito han comunicado que el jugador se sigue recuperando, pero a menos de 72 horas de jugar contra Palmeiras su presencia en el once es toda una intriga. Además, si juega, llegará con muy poco ritmo para enfrentar a una de las mejores defensas del torneo.

ver también Emelec se juega la vida en la Copa Ecuador y los jugadores le dan la peor noticia de todas

El comunicado de Liga de Quito sobre Lisandro Alzugaray. (Foto: Liga)

Alzugaray se encuentra en su última fase de readaptación, por lo cual, aún podría entrar al banco de suplentes y ser una variante para Tiago Nunes. LDU necesita sumar una importante victoria de local, para ir con chances de meterse a la final en el partido de vuelta en Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

El once de Liga de Quito para jugar contra Palmeiras

Así saldría Liga de Quito contra Palmeiras: Domínguez, Quintero, Adé, Allala, Mina, Quiñónez, Carlos Gruezo, Villamil, Minda, Ramírez y Medina (Michael Estrada).

Encuesta¿Liga de Quito podrá ante Palmeiras con estas bajas? ¿Liga de Quito podrá ante Palmeiras con estas bajas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad