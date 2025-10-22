Independiente del Valle jugó contra Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana en un empate que deja la serie abierta. IDV tiene a varios jugadores que suele convocar la Selección de Ecuador, y ahora revelan que el cuerpo técnico estuvo viendo a otro jugador.

De acuerdo a la información de Gabriela Alcívar, el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador habría analizado el rendimiento de Michael Hoyos en esta semifinal de Copa Sudamericana. El delantero viene pasando por un gran momento durante toda la temporada.

Hoyos es uno de los delanteros más pedidos por los aficionados para la Selección de Ecuador. El delantero tiene la nacionalidad ecuatoriana y podría jugar en cualquier momento. A ‘La Tri’ le falta gol, y el jugador le podría aportar variantes al ataque nacional.

De momento, Beccacece se ha mantenido muy firme con la posible convocatoria de nuevos delanteros para la Selección de Ecuador. El DT se ha mantenido muy firme con los llamados de jugadores como Leonardo Campana y Kevin Rodríguez como alternativas para Enner Valencia.

Michael Hoyos fue titular en esta semifinal de Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Ecuador tendrá que jugar en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda, pensando en meterse al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. De ahí que, es imperioso sumar victorias que no pongan en riesgo su posición y para eso necesita goleadores.

Los números de Michael Hoyos en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Michael Hoyos ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 19 goles y ha dado 3 asistencias, en poco más de 1.800 minutos siendo uno de los goleadores de la LigaPro.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugaría en el mes de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda. Para estos partidos amistosos, Sebastián Beccacece tendría que llamar a nuevos jugadores, también por la importante presión que hace la hinchada por diferentes nombres como Jeremy Arévalo o Michael Hoyos.

