Christian Cueva parece tener los días contados como jugador de Emelec. El jugador peruano está molesto por la gran deuda que el club azul mantiene con él. Sport Boys de Perú es uno de los interesados en él y ahora asoma la posibilidad de llegar a un nuevo grande de su país.

De acuerdo a la información de Mr OFFSIDER, Christian Cueva surge como posibilidad para ser fichaje de Universitario de Deportes en Perú. Lo cual supondría un camisetazo sin precedentes en Perú por la identificación de ‘Aladino’ con los colores de Alianza Lima.

Christian Cueva llegó como el fichaje clave para que Emelec pueda salir del descenso a mitad de temporada. El peruano tuvo un efecto inmediato en el juego del ‘Bombillo’, sin embargo, eso se fue perdiendo de a poco y ahora incluso es suplente en el equipo eléctrico.

Cueva tiene contrato con Emelec hasta mitad de la temporada 2026, sin embargo, la gran deuda que tiene el club y la voluntad del jugador de salir harían que ambas partes se separen en diciembre de 2025. Todo indica que su futuro será en Perú.

Christian Cueva sigue siendo figura de Emelec.

Las próximas horas serán claves para decidir el futuro de Cueva, ya que también está la posibilidad de que la relación con el club mejore, si el club le paga lo que le debe. El 10 peruano sigue siendo muy querido y respetado por la hinchada de Emelec.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ya ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El peruano ha marcado dos goles y ha dado 2 asistencias en un poco más de 700 minutos. Su contrato original es hasta mitad de la temporada 2026.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva habría firmado con Emelec un contrato que tenía un salario superior a los 15 mil dólares mensuales. Esto haría que el club ahora tenga una deuda millonaria con el jugador y se haga todo este tipo de especulaciones con el jugador.

