Piero Hincapié no jugó un solo minuto con Arsenal en la Champions League en la victoria 4 a 0 contra Atlético de Madrid. El ecuatoriano ya volvió al banco de suplentes, pero cuando se esperaba que pueda sumar minutos, Arteta lo dejó en el banco y eligió otras opciones.

Arsenal tiene uno de los mejores equipos del mundo, y también uno de los más completos. Ante esta situación, el DT Mikel Arteta respondió en rueda de prensa sobre qué es lo que espera de estos jugadores como Hincapié que no están sumando minutos.

“El impacto, el equipo, los resultados, fueron geniales desde el principio. Y los chicos, vienen de nuevo y los usamos de diferentes maneras nuevamente. Creo que tenemos que tratar de mantenerlos a todos involucrados, creer que tienen la oportunidad de jugar. Y si juegan a ese nivel, es una alegría porque va a elevar nuestras sesiones diarias de entrenamiento. Eso significará que el nivel será más alto y competiremos mejor, seguro”, comentó el entrenador.

Esa respuesta llegó cuando le preguntaron por dos jugadores que no venían siendo titulares como Lewis-Skelly y Martinelli, pero que se juntaron para marcar el segundo gol del partido. Arteta espera que todos sus jugadores incluyendo Hincapié estén conectados y puedan ser de ayuda en cualquier momento.

Arteta también avisó que sus jugadores deben estar listos para enfrentar diferentes roles en diferentes partidos y ayudar al equipo: “Esto es lo que necesitamos y cuando miras a los mejores equipos de Europa, eso es lo que tienen (…) Cuando todos entiendan que van a tener diferentes roles a lo largo del juego o en diferentes juegos. Pero al final, el resultado es ganarse el derecho a ganar juegos y ganar juegos”, agregó uno de los mejores entrenadores del mundo.

¿Cuándo volverá a jugar Arsenal?

Arsenal volverá a jugar este fin de semana por la Premier League cuando reciba en su cancha a Crystal Palace, en este partido, a priori, tampoco se ve a Piero Hincapié sumando minutos como titular. Podría comenzar como suplente y venir desde el banco de suplentes. El encuentro se podrá ver por los diferentes planes de Disney+.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

