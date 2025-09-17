Emelec se encuentra en una larga novela con su joven central Diogo Bagüí, puesto que, lo puede perder “gratis” si este no renueva el contrato. Pero también el equipo azul ahora estaría en riesgo de quedarse sin otra joven figura que ha demostrado su valía en el club.

Diferentes reportes de prensa hablan del riesgo que tendría Emelec de perder a Luis Fragozo. Su joven estrella de apenas 15 años interesa a diferentes equipos del fútbol ecuatoriano, y ya Emelec ha mostrado que no pone fácil una renovación aunque sea un jugador canterano.

Luis Fragozo ya ha sido citado a varios microciclos de la Selección de Ecuador y ha perdido espacio en Emelec en los últimos partidos. El joven extremo dejó de ser una alternativa para el ataque desde que llegó Guillermo Duró a ser el DT principal.

Fragozo de apenas 15 años ya entraría en planes de equipos como Independiente del Valle o Barcelona SC, que no ven con malos ojos hacerse con el fichaje de un joven jugador ecuatoriano y de gran talento. Asimismo, podría ser una venta a nivel internacional.

ver también Mientras Tiago Nunes gana 30 mil dólares en Liga de Quito, esta es la fortuna que cobra Hernán Crespo en Sao Paulo

Luis Fragozo es otra joven estrella de Emelec. (Foto: El Universo)

Desde Emelec también se ha dejado de tomar en cuenta a Luis Fragozo en los últimos partidos porque la intención pasa porque el jugador pueda seguir creciendo en su categoría. El futbolista aún no tendría ni un contrato como jugador profesional.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiene que volver a Barcelona SC, pero este jugador le da un golpe al ‘Ídolo’: “No es un club…”

Luis Fragozo puede jugar para la Selección de Ecuador

Hace pocos meses, Luis Fragozo recibió la carta de nacionalidad ecuatoriana, ya que el joven jugador había nacido en Colombia. Ya ha sido tomado en cuenta por Sebastián Beccacece, por lo cual, es un jugador que también atrae por la posibilidad de jugar para la Selección de Ecuaador.