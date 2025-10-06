Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

¡Última hora! La Selección de Ecuador perdería a este jugador por lesión

Ecuador tendría una baja de última hora para jugar los amistosos contra México y Estados Unidos.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las baja que sumaría Ecuador para jugar contra México y USA
© GettyImages/ Edit BVLas baja que sumaría Ecuador para jugar contra México y USA

La Selección de Ecuador se alista para jugar dos amistosos contra Estados Unidos y México. ‘La Tri’ jugará estos dos encuentros buscando mejorar su ranking para entrar al bombo 2 del sorteo del Mundial. Sin embargo, ahora Beccacece sumaría otra baja delicada.

De acuerdo a la información que trasciende desde Europa, Kevin Rodríguez salió lesionado del último partido del Saint-Gilloise ante Brujas. Esta molestia hace que el jugador ahora esté en observación y con serias dudas de llegar a jugar contra Estados Unidos.

La baja de ‘La Rola’ se une a otras bajas que tiene la Selección de Ecuador en esta doble fecha FIFA, ya que ha perdido a Moisés Caicedo y Piero Hincapié, que no fueron convocados por Sebastián Beccacece. Esta era una gran oportunidad para ‘La Rola’.

Por otro lado, la baja de Kevin Rodríguez también le abre la puerta a Leonardo Campana para que este juegue en esta doble jornada con Beccacece. El delantero está convocado y asoma como una alternativa para Enner Valencia, que seguramente comience como titular.

Revelan que un jugador de Barcelona SC salió llorando tras la goleada contra IDV

ver también

Revelan que un jugador de Barcelona SC salió llorando tras la goleada contra IDV

Kevin Rodríoguez sería baja en Ecuador. (Foto: Imago)

Kevin Rodríoguez sería baja en Ecuador. (Foto: Imago)

Esta lesión llega en uno de los mejores momentos de Kevin Rodríguez, el delantero ecuatoriano volvió a ser muy importante en Bélgica y venía marcando goles. No obstante, desde Ecuador no van a forzar y es posible que el jugador sea “desconvocado”.

Publicidad
Patrik Mercado dejaría plantado al Chelsea por otro equipo de la Premier League

ver también

Patrik Mercado dejaría plantado al Chelsea por otro equipo de la Premier League

Los números de Kevin Rodríguez en esta temporada

En toda la temporada, Kevin Rodríguez ha marcado un total de 4 goles repartidos en 12 partidos. Asimismo, el delantero ecuatoriano ha dado apenas 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 800′ minutos y parece ser el hombre titular de su equipo en el campeonato y en la Champions League.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Encuesta

¿Es un problema la baja de Kevin Rodríguez?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Revelan que un jugador de Barcelona SC salió llorando tras la goleada contra IDV
Fútbol de Ecuador

Revelan que un jugador de Barcelona SC salió llorando tras la goleada contra IDV

Patrik Mercado dejaría plantado al Chelsea por otro equipo de la Premier League
Fútbol de Ecuador

Patrik Mercado dejaría plantado al Chelsea por otro equipo de la Premier League

Kimmich, sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich: "Es divertido"
Fútbol de Colombia

Kimmich, sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich: "Es divertido"

Jugó 7 partidos con Barcelona SC y ahora los demanda por más de 90 mil dólares
Fútbol de Ecuador

Jugó 7 partidos con Barcelona SC y ahora los demanda por más de 90 mil dólares

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo