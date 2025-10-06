¡Última hora! La Selección de Ecuador perdería a este jugador por lesión

La Selección de Ecuador se alista para jugar dos amistosos contra Estados Unidos y México. ‘La Tri’ jugará estos dos encuentros buscando mejorar su ranking para entrar al bombo 2 del sorteo del Mundial. Sin embargo, ahora Beccacece sumaría otra baja delicada.

De acuerdo a la información que trasciende desde Europa, Kevin Rodríguez salió lesionado del último partido del Saint-Gilloise ante Brujas. Esta molestia hace que el jugador ahora esté en observación y con serias dudas de llegar a jugar contra Estados Unidos.

La baja de ‘La Rola’ se une a otras bajas que tiene la Selección de Ecuador en esta doble fecha FIFA, ya que ha perdido a Moisés Caicedo y Piero Hincapié, que no fueron convocados por Sebastián Beccacece. Esta era una gran oportunidad para ‘La Rola’.

Por otro lado, la baja de Kevin Rodríguez también le abre la puerta a Leonardo Campana para que este juegue en esta doble jornada con Beccacece. El delantero está convocado y asoma como una alternativa para Enner Valencia, que seguramente comience como titular.

ver también Revelan que un jugador de Barcelona SC salió llorando tras la goleada contra IDV

Kevin Rodríoguez sería baja en Ecuador. (Foto: Imago)

Esta lesión llega en uno de los mejores momentos de Kevin Rodríguez, el delantero ecuatoriano volvió a ser muy importante en Bélgica y venía marcando goles. No obstante, desde Ecuador no van a forzar y es posible que el jugador sea “desconvocado”.

Publicidad

Publicidad

ver también Patrik Mercado dejaría plantado al Chelsea por otro equipo de la Premier League

Los números de Kevin Rodríguez en esta temporada

En toda la temporada, Kevin Rodríguez ha marcado un total de 4 goles repartidos en 12 partidos. Asimismo, el delantero ecuatoriano ha dado apenas 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 800′ minutos y parece ser el hombre titular de su equipo en el campeonato y en la Champions League.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Encuesta¿Es un problema la baja de Kevin Rodríguez? ¿Es un problema la baja de Kevin Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad