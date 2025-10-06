Patrik Mercado es una de las grandes estrellas del fútbol ecuatoriano y ahora la joya de Independiente del Valle podría dar el gran salto a Europa. Su destino sería la Premier League, pero a diferencia de lo que se espera no sería el Chelsea su nuevo equipo.

Aunque se reveló que Chelsea estaba muy interesado en contratar a Patrik Mercado, el volante ecuatoriano tendría todo el camino listo para fichar por el Wolverhampton. Los Wolves vienen buscando al jugador tricolor desde el mercado de verano.

Mercado quiere jugar en la Premier League y los Wolves ya se habrían reunido con él y le habrían presentado el proyecto para este salto. El jugador de 22 años, de acuerdo a diferentes informaciones, se habría reunido con los directivos del club en Portugal.

Por otro lado, Mercado también sonó para la Bundesliga, pero ve a la Premier League como el destino ideal para seguir su carrera. En esta Liga ahora brilla Moisés Caicedo y hace pocas temporadas también estuvo brillando Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán.

Patrik Mercado podría llegar a la Premier League.

Chelsea también se está convirtiendo en una puerta para ecuatorianos en Europa. El club ya tiene a Moisés Caicedo, pero hace poco también fichó a Kendry Páez, que lo prestó a Europa. Mientras que, estuvo muy pendiente de la puja por Piero Hincapié.

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En toda la temporada, Mercado ha jugado un total de 40 partidos entre la LigaPro, Copa Sudamericana, Libertadores, y otros torneos. El futbolista lleva ya 7 goles y ha dado 10 asistencias. Ha sumado en cancha más de 2.000 minutos siendo de lo más regular.

¿Cuánto cuesta el pase de Patrik Mercado?

Patrik Mercado actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros y un contrato hasta finales de 2026. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría salir por esa cifra o menos, ya que al tener pocos meses de contrato se le complica a IDV pedir una gran cifra.

