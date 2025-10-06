Jugó 7 partidos con Barcelona SC y ahora los demanda por más de 90 mil dólares

Este lunes 6 de octubre de 2025 se reveló que Barcelona SC tiene una nueva demanda para una temporada ya muy gris para el ‘Ídolo‘. Los amarillos vienen de perder por goleada contra Independiente del Valle y ahora sumó una querella que le lleva una sanción de la FIFA.

De acuerdo a la revelación de Marcelo Bee Sellares, Barcelona SC fue demandado por Mathias Suárez. El defensor uruguayo que llegó como la gran estrella tras un partido con la Selección de Uruguay ante la Selección de Brasil, donde marcó a Neymar.

Ahora se confirmó que tras su salida de Barcelona SC, el jugador ha demandado en FIFA por el impago de las últimas 3 cuotas de su acuerdo contractual. Este monto sería superior a los 75 mil dólares, pero hay que sumarle intereses del 5% y también una multa de 10 mil dólares.

Barcelona SC tiene 45 días para pagar y en caso de no hacerlo será sancionado por los próximos 3 periodos de fichajes, pero esto se puede “borrar” pagando en cualquier momento. Ya el club cuenta con varias sanciones de este tipo en la FIFA y problemas similares.

Mathias Suárez llegó a ser convocado por Uruguay. (Foto: GettyImages)

En una asamblea de socios, el presidente Antonio Álvarez había revelado que Suárez fue uno de los jugadores que “mejor se portó” en Barcelona SC. El uruguayo solo había pedido que le paguen dos meses de contrato. En ese momento, desde el club no se habló de ningún problema.

Los números de Mathias Suárez en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC en la temporada 2024, Suárez solo jugó 7 partidos con la camiseta amarilla. No marcó goles ni dio asistencias. El futbolista sumó en cancha poco más de 450′ minutos. Esto no terminó alcanzando ni para completar un semestre.

Las otras demandas de Barcelona SC

Barcelona SC tiene varias demandas en la FIFA por este tipo de casos. Hay jugadores como Paco Rodríguez o Jonathan Bauman que han demandado al club en todo este tiempo. No hay sanción disciplinaria, pero el club tiene que pagar si quiere fichar.

