¡Última hora! Los convocados de Ecuador para los amistosos de marzo

Fin de la espera, la Selección de Ecuador dio a sus convocados para los últimos amistosos previo al Mundial 2026. La ‘Tri’ juega contra Marruecos y Países Bajos y no hay mucha sorpresa entre los elegidos.

Anthony Valencia es uno de los nuevos elementos llamados, esto tras una ausencia de varias convocatorias. Se hablaba de otro delantero pero Beccacece volvió a considerar solo a Kevin Rodríguez, Enner Valencia y Leonardo Campana.

En el arco, David Cabezas será el cuarto portero junto a Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. Otra de las ‘sorpresas’ es Bryan Ramírez, llamado en varias ocasiones pero aún sin muchos minutos.

Jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho, Gonzalo Plata, Joel Ordóñez vuelven a ser convocados. En total son 34 futbolistas, entre los regresos están Félix Torres, Jordy Alcívar, Jackson Porozo.

Convocatoria – Selección Ecuador.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

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En resumen