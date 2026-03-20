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Selección Ecuador.

¡Última hora! Los convocados de Ecuador para los amistosos de marzo

La Selección de Ecuador dio a sus convocados para los amistosos de marzo, Sebastián Becccacece eligió para enfrentar a Marruecos y Holanda.

Por Gustavo Dávila

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¡Última hora! Los convocados de Ecuador para los amistosos de marzo
¡Última hora! Los convocados de Ecuador para los amistosos de marzo

Fin de la espera, la Selección de Ecuador dio a sus convocados para los últimos amistosos previo al Mundial 2026. La ‘Tri’ juega contra Marruecos y Países Bajos y no hay mucha sorpresa entre los elegidos.

Anthony Valencia es uno de los nuevos elementos llamados, esto tras una ausencia de varias convocatorias. Se hablaba de otro delantero pero Beccacece volvió a considerar solo a Kevin Rodríguez, Enner Valencia y Leonardo Campana.

En el arco, David Cabezas será el cuarto portero junto a Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. Otra de las ‘sorpresas’ es Bryan Ramírez, llamado en varias ocasiones pero aún sin muchos minutos.

Jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho, Gonzalo Plata, Joel Ordóñez vuelven a ser convocados. En total son 34 futbolistas, entre los regresos están Félix Torres, Jordy Alcívar, Jackson Porozo.

Convocatoria – Selección Ecuador.

Convocatoria – Selección Ecuador.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

  • Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)
  • Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)
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En resumen

  • Anthony Valencia regresa a la Selección de Ecuador tras ausentarse en varias convocatorias previas.
  • David Cabezas integra la lista de cuatro porteros junto a Galíndez, Valle y Ramírez.
  • Ecuador convocó a 34 futbolistas para enfrentar a Marruecos y Países Bajos en marzo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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