¡Última hora! Se confirma el primer equipo descendido de la LigaPro 2025

Este sábado 22 de noviembre de 2025 se confirmó el primer equipo en perder la categoría en el fútbol ecuatoriano. En esta temporada se jugó un cuadrangular del descenso que viene siendo muy intenso y protagonizado por equipos como Manta, Técnico Universitario, Mushuc Runa y Vinotinto del Ecuador.

Manta FC venció a Vinotinto del Ecuador 3 a 1 y con esa victoria mandó a ‘Los Chamos’ a jugar en la Serie B para 2026. El equipo que había comprado su lugar en la Serie A para esta temporada, tiene un fugaz paso por la primera división del campeonato.

Con esta derrota se confirma el “adiós” de Vinotinto ya de forma matemática, porque futbolísticamente venía muy mal desde hace ya varios meses. Van últimos en el cuadrangular final con 31 puntos, ya muy lejos de los lugares de salvación para seguir en la A.

Es un duro golpe para un Vinotinto que también tendrá que “vender” su equipo en la Serie B, Atlético Vinotinto. Ya que por reglamento, dos equipos del mismo “dueño” no pueden estar en la misma categoría. O es transferido o irá a jugar en el ascenso nacional.

En su temporada en la LigaPro, Vinotinto del Ecuador también presentó a varios jugadores, que seguramente se quedarán en la Serie A en la siguiente temporada. Futbolistas como Rafael Monti son pretendidos por varios clubes grandes del fútbol ecuatoriano.

Por otro lado, con su victoria, Manta prácticamente está salvando la categoría, pese a todos los pronósticos. El equipo manabita tendría que perder por 5 o más goles en la última fecha, y que Mushuc Runa gane a Vinotinto del Ecuador, para terminar descendiendo.

La tabla de posiciones del cuadrangular del descenso

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del descenso a una fecha de terminar: