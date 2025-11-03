Es tendencia:
¡Uno de Barcelona! Revelan dos jugadores de LigaPro que serán convocados a la Tri

La Selección de Ecuador conocerá estos días a sus convocados pero ya adelantan dos jugadores de LigaPro que estarán en la lista.

Por Gustavo Dávila

¡Uno de Barcelona! Revelan dos jugadores de LigaPro que serán convocados a la Tri. Foto: Getty
La Selección de Ecuador está cerca de conocer a sus nuevos convocados para la fecha FIFA de noviembre, y como era de esperarse desde la prensa empiezan a revelar los nombres. Dos futbolistas de LigaPro estarían en la lista por decisión de Sebastián Beccacece.

Otra vez habrá un microciclo y estarán presente Jandry Gómez de Barcelona SC y Mateo Viera de Macará de Ambato. En microciclos anteriores ambos han estado ya presentes.

No serían las únicas novedades, ya que el propio Beccacece reveló que habrá entre dos y tres jugadores que no han estado en el proceso que serán llamados para noviembre los partidos vs. Canadá y Nueva Zelanda.

Para la mayor hay rumores de un llamado de Jeremy Arévalo, Djorkaeff Reasco entre otros jugadores para la ofensiva. La otra duda a resolver es el reemplazo del arquero Gonzalo Valle.

Jandry Gómez – Barcelona.

Jandry Gómez – Barcelona.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Sebastián Beccacece contó lo ocurrido con Ángelo Preciado

En resumen

  • El DT Sebastián Beccacece convocará entre dos y tres jugadores nuevos para noviembre.
  • La Selección de Ecuador jugará amistosos contra Canadá el 13 de noviembre y Nueva Zelanda el 18 de noviembre de 2025.
  • Los jugadores de LigaPro, Jandry Gómez (Barcelona SC) y Mateo Viera (Macará), estarán en el microciclo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
