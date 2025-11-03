¡Uno de Barcelona! Revelan dos jugadores de LigaPro que serán convocados a la Tri

La Selección de Ecuador está cerca de conocer a sus nuevos convocados para la fecha FIFA de noviembre, y como era de esperarse desde la prensa empiezan a revelar los nombres. Dos futbolistas de LigaPro estarían en la lista por decisión de Sebastián Beccacece.

Otra vez habrá un microciclo y estarán presente Jandry Gómez de Barcelona SC y Mateo Viera de Macará de Ambato. En microciclos anteriores ambos han estado ya presentes.

No serían las únicas novedades, ya que el propio Beccacece reveló que habrá entre dos y tres jugadores que no han estado en el proceso que serán llamados para noviembre los partidos vs. Canadá y Nueva Zelanda.

Para la mayor hay rumores de un llamado de Jeremy Arévalo, Djorkaeff Reasco entre otros jugadores para la ofensiva. La otra duda a resolver es el reemplazo del arquero Gonzalo Valle.

Jandry Gómez – Barcelona.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Beccacece contó lo ocurrido con Ángelo Preciado

En resumen