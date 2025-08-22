¿Sanción ejemplar? La reacción de Tiago Nunes luego de la expulsión de Richard Mina

No todo fue alegría en la clasificación de Liga de Quito a los cuartos de final de la Copa Libertadores y es que los ‘albos’ no contarán con Richard Mina por una tonta expulsión en el cierre del partido. Este viernes reportaron la reacción de Tiago Nunes y del club ante lo ocurrido.

Cuando Richard Mina salía del césped, Tiago Nunes le extendió la mano y le dio gestos de apoyo, lejos de recriminarlo pese al momento complicado que dejaba a sus compañeros con un Botafogo volcado al ataque.

En rueda de prensa, el DT brasileño explicó que ante ese momento, prefirió buscar soluciones a la situación y hacer los cambios antes que enfocarse en reprender al central.

Richard Mina se pierde los dos partidos contra el Sao Paulo de Brasil por los cuartos de Libertadores, lo negativo y llamativo es que en LigaPro también vio la roja dos veces este mes.

Richard Mina será reemplazado en el once por el defensor uruguayo Gian Franco Allala, otro de los extranjeros más criticados en los últimos partidos antes de su baja por lesión.

Gian Franco Allala – Liga de Quito.

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 18 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 25 de septiembre.

¿Cuánto lleva ganando Liga de Quito en Copa Libertadores 2025?

Entre premios por todas las rondas y los bonos por victorias, Liga de Quito lleva casi 7 millones de dólares ganados por premios CONMEBOL. En caso de avanzar a semis, serán 2.3 millones más.

